Congo-Brazzaville: Restauration - La maison " Paul " à la croisée des papilles gustatives des Brazzavillois

Logé dans l'enceinte de Leila Mall, le restaurant Paul a procédé à l'inauguration officielle de sa toute première adresse au Congo, précisément à Brazzaville, et à la présentation de la gamme variée de ses services traiteurs et de réception, le 7 février, en présence des représentants de la marque de restauration venus de France.

" Aujourd'hui, avec l'ensemble des équipes de Paul, je suis fier d'être ici devant vous au Congo Brazzaville pour l'inauguration de la première maison Paul. Nous avons ouvert le 11 décembre 2022, et pour l'instant, grâce à vous tous, l'ouverture 7j/7 est un vrai succès. Nous sommes ouverts du petit-déjeuner à 6h 30 pour ceux qui aiment se lever de bonne heure, sans interruption jusqu' à 22h. Je formule le vœu que ce lieu devienne un lieu de rendez-vous, une vraie habitude et un endroit agréable pour passer du bon temps ", a déclaré Christian Raimbault, directeur général Paul France et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

L'inauguration du restaurant Paul, ouvert en décembre, a permis au public brazzavillois de mieux découvrir l'expertise et de déguster les différents services culinaires dont regorge cette maison gastronomique avec une expertise datant de plus d'un siècle. De la pâtisserie variée et multicolore à la fraîcheur d'une palette bio de fruits et boissons de saison, Paul a délicieusement régalé les convives venus nombreux pour la circonstance. Pour Nicolas Marouni, directeur des opérations de Paul en République du Congo, l'inauguration de cette première boutique au niveau national vient à point nommé après plusieurs années et beaucoup de travail nécessaires pour la voir aboutir.

" Des études de marché aux conceptions des projets, à l'identification des sites en passant par la construction et l'aménagement, par le recrutement et surtout la formation des équipes chez Paul, en France, sans oublier la covid-19 qui a retardé et prolongé le délai de réalisation. Un grand merci à l'équipe de direction Paul France et internationale pour leur accompagnement et leur expertise, à l'équipe Paul Brazzaville pour leur travail et leur engagement au quotidien auprès de nos clients. Merci aussi à tous nos partenaires ", a déclaré Nicolas Marouni.

Notons qu'à ce jour, Paul est présent dans 51 pays, dont onze sur le continent africain, totalisant avec la France plus de huit-cents maisons de la marque de restauration. Franchise internationale, Paul meuble le décor de la galerie commerciale Leila Mall, aux côtés de six autres enseignes. Avec une main-d'œuvre majoritairement locale, la maison Paul contribue à une volonté de soutien des efforts des pouvoirs publics de création d'emplois et de participation réelle au développement et à la croissance économique du pays.