Afrique: L'Organisation panafricaine des femmes analyse l'impact de la violence sexuelle contre les mineurs

Luanda — Le Secrétariat Régional pour l'Afrique Australe (SRAAO) de l'Organisation Panafricaine des Femmes (OPM) a analysé ce jeudi à Luanda, lors de sa 3e réunion ordinaire, l'impact de la violence sexuelle contre les enfants et les jeunes dans les communautés, afin de définir des stratégies et des politiques de prévention.

À l'occasion la secrétaire de l'OPM pour l'Afrique Australe, Luzia Inglês Van-Dúnem "Inga", a souligné l'importance de cette rencontre en raison du rôle joué par la femme dans la société.

Luzia Inglês a informé que le Secrétariat Régional de l'OPM de l'Afrique Australe lutte pour la promotion de la femme et la protection des enfants et des jeunes.

Pour la secrétaire d'État pour la famille et la promotion de la femme, Alcina Lopes Kindanda, la question des violences sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes est un problème mondial ayant des conséquences non seulement sur les victimes mais aussi sur les familles et les communautés.

" Nous devons sensibiliser la société à l'importance de prévenir les violences sexuelles envers les enfants, les jeunes et les femmes, afin que les agresseurs puissent être identifiés et tenus civilement et pénalement responsables ", a-t-elle réitéré.

Le Ministère de l'Action sociale, de la famille et de la promotion de la femme (Masfamu) a comme l'un des objectifs majeurs, définir et proposer des stratégies politiques spécifiques dans le cadre de l'action sociale et de l'assistance aux groupes vulnérables, a-t-elle précisé.

La réunion périodique visait à analyser et diffuser les activités et approuver le plan d'activités du Secrétariat Régional pour l'Afrique Australe 2023 - 205.

L'Organisation prévoit également d'organiser cette année, une conférence régionale des femmes sur le changement climatique.

La rencontre a réuni, virtuellement, des représentantes de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, d'Essuatini, de la Zambie et du Zimbabwe.

L'Organisation Panafricaine des Femmes (OPM) a été créée le 31 juillet 1962, avec la tenue de la première Conférence panafricaine des femmes en Tanzanie.