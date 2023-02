Afrique: PASA - Près de trois milliards de francs CFA pour la "consolidation des acquis"

Dakar — Le Projet d'appui à la souveraineté alimentaire dans les régions de Louga, Matam, Kaffrine (Pasa Lou-ma-Kaf), a obtenu un don de 2 902 296 150 francs CFA accordé par le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), pour consolider les acquis du projet en apportant des appuis spécifiques et ciblés à plus de 20.128 producteurs et éleveurs.

A peu près 1500 parmi ces bénéficiaires seront spécifiquement ciblés par des activités de redressement des infrastructures et de formation pour faire face aux impacts de la pandémie à Covid-19 et aux récentes retombées négatives de la crise russo-ukrainienne, selon le Conseiller technique du ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Bounama Dièye.

Il a présidé jeudi la réunion du Comité de pilotage du projet qui devait clôturer ses activités le 31 mars 2023.

Ce don permettra ainsi de prolonger encore pour neuf mois le projet pour faciliter l'accès des petits producteurs, des femmes et de leurs organisations à des infrastructures agricoles et pastorales diversifiées, la maîtrise de l'eau, le stockage et le désenclavement, la formation, entre autres.

"Le Pasa-Loumakaf contribuera à former et à consolider le savoir-faire des producteurs et des éleveurs et permettre à des jeunes et femmes de développer leurs capacités techniques et entrepreneuriales au niveau de fermes modernes", a-t-il expliqué.

Les connaissances acquises dans la première phase (2020-2021) avec "des résultats intéressantes" seront documentées par un système de suivi et d'évaluation, des rapports d'activité, un rapport d'évaluation de l'impact sur les bénéficiaires et un rapport d'achèvement de projet.

La réunion du Comité de pilotage du projet devra donner des orientations stratégiques à l'unité de gestion pour l'exercice 2023.