Congo-Kinshasa: Visite du pape François à Kinshasa - Le président de la République satisfait de l'accueil réservé au souverain pontife

Après avoir raccompagné le 3 février le Saint-Père à l'aéroport international de N'Djili, au terme d'une visite de quatre jours effectuée par ce dernier en République démocratique du Congo (RDC), le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé par visioconférence le 85e conseil des ministres. L'occasion pour lui de faire le point sur cette visite papale qui aura marqué les esprits à plus d'un titre, trente-huit ans après celle du pape Jean-Paul II en 1985.

Dans sa traditionnelle communication, Félix-Antoine Tshisekedi a indiqué que cette visite aura été marquée par l'attention portée par sa sainteté le pape sur les défis actuels et futurs auxquels est confrontée la RDC. Remerciant le peuple congolais qui a fait preuve de mobilisation et d'une ferveur sans pareille à travers tout le pays pendant le séjour du pape, le chef de l'Etat a, d'emblée, exprimé sa joie d'avoir accueilli le pape François à Kinshasa. "La présence du chef de l'Eglise catholique en terre congolaise est venue rappeler le rôle pivot normalement dévolu à l'Eglise au sein des sociétés humaines et dans le monde ; celui d'être au milieu du village, c'est-à-dire sincèrement résolue à faire taire les divisions et à œuvrer pour l'avènement d'une paix durable entre les hommes et les nations", a fait savoir le chef de l'État, à en croire le compte-rendu ayant sanctionné ce conseil.

Placée sur le thème " Tous réconciliés en Jésus-Christ ", la visite du pape en RDC était une occasion pour lancer un appel à la résistance face à " la tentative méprisable de fragmentation de la République démocratique du Congo ", à la base de la guerre injuste qui lui est imposée ainsi qu'à l'Afrique par des puissances étrangères, a stigmatisé le garant de la nation. Là-dessus, le souverain pontife n'a pas manqué sa cible en invitant les protagonistes du pillage à " retirer leurs mains de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, d'arrêter de les étouffer ".

Le président de la République s'est, par ailleurs, félicité de la sensibilité éprouvée par le pape à la défense de la cause des victimes de l'Est au niveau mondial, tout en condamnant l'inaction et le silence de la communauté internationale face aux exactions terroristes commises au service des intérêts étrangers. "Les propos de paix et de résilience du pape doivent tous nous interpeller, dans notre appartenance commune à la nation congolaise ", a insisté Félix Tshisekedi, tout en réaffirmant l'espérance que représente aujourd'hui la RDC pour le monde entier.

Dans le même ordre d'idées, il a appelé à l'union des coeurs censée caractériser les Congolais de tout bord, et exhorté à la solidarité vis-à-vis des compatriotes de l'est du pays pour, a-t-il dit, "barrer la route à l'aventure criminelle de ces terroristes supplétifs de l'armée rwandaise". Enfin, le président de la République a remercié toutes les institutions, la société civile, les communautés religieuses qui ont été à pied d'œuvre pour assurer la réussite de la visite papale à Kinshasa. Il n'a pas manqué, dans le même temps, de louer le professionnalisme des forces de l'ordre et des services de sécurité qui ont fait preuve d'abnégation dans l'exercice de leur tâche.