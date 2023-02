Congo-Kinshasa: Linafoot - Les sept exigences des dirigeants des clubs pour poursuivre la saison

Les dirigeants des clubs de football des Ligues 1 et 2 de la République démocratique du Congo ont posé sept conditions pour la poursuite de la 7e édition du championnat national de football stoppéE depuis novembre 2022 à cause du manque des moyens financiers et des infrastructures sportives (stades).

L'incapacité de la Ligue nationale de football (Linafoot) de poursuivre la 27e édition du championnat national de football défraie la chronique sportive dans le pays. Alors que la Fédération congolaise de football association (Fécofa) a pris l'option de réunir autour d'elle l'Association des dirigeants des clubs de football du Congo (Adfco) et la Commission de gestion de la Linafoot, le 10 février, la corporation des dirigeants des clubs a, dans une déclaration lue au sortir d'une réunion tenue le 8 février à Kinshasa, formulé sept exigences avant la reprise du championnat d'élite. Le président de l'Adfco, Lambert Osango (président de l'Académique club Rangers de Kinshasa) a donc énuméré les sept exigences préalables des dirigeants des clubs pour une voie de sortie de cette situation.

" Nous, dirigeants des clubs, membres de l'Adfco, constatons de fait l'arrêt du championnat, faute de moyens financiers et le déficit des infrastructures sportives. Et devant l'incapacité de la commission de gestion de la Linafoot à trouver les solutions idoines, exigeons avant toute reprise du championnat jusqu'à son terme ou l'amorce d'une nouvelle saison ce qui suit :

1. La mise à disposition des fonds nécessaires au profit des clubs pour leur participation effective et complète au championnat afin de pérenniser la volonté du chef de l'Etat, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à soutenir le championnat d'élite ;

2. La transparence et traçabilité dans la gestion financière des ressources perçues par la Linafoot pour l'organisation du championnat ;

3. La répartition équitable des fonds issus du sponsoring et droits télé ;

4. L'ouverture par le ministère des Sports d'une ligne de crédit pour le championnat d'élite de football à inscrire au budget de l'Etat ;

5. La régularisation au regard des textes et la légitimation des animateurs des différentes structures du football dans un bref délai ;

6. La mise en place d'un cadre permanent de concertation (Fécofa, Linafoot, Adfco) pour l'élaboration d'une politique spécifique pour le championnat d'élite ;

7. L'engagement ferme du ministère des Sports dans la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction des nouveaux stades ", a relevé le président Lambert Osango.

Et il a conclu la déclaration avec ces mots : " Toutefois, les dirigeants des clubs restent ouverts à toute initiative allant dans le sens de trouver des solutions définitives et efficaces pour des saisons sportives régulières, ininterrompues et ainsi mettre fin à ce cycle d'arrêts répétitifs qui ternissent l'image et affaiblissent le développement de notre football ".

Rappelons-le, les championnats des Ligues 1 et 2 sont interrompus depuis novembre 2022 faute de moyens financiers et d'infrastructures sportives. C'est la troisième année consécutive que les deux compétitions nationales de football connaissent des arrêts. Le gouvernement n'a pas tenu son engagement de prendre en charge les déplacements des clubs de la Ligue 1 à travers le pays pour disputer des matches.