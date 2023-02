Afrique: Photographie - Mirna Kintombo lauréat au Phot'Art afro festival

Photographe congolais autodidacte au talent remarquable, Mirna Kintombo figure parmi les dix lauréats africains retenus par le jury du concours en photographie initié dans le cadre de la première édition de Phot'Art afro festival.

Le concours lancé dans le cadre du Phot'Art afro festival avait pour objectif de révéler de jeunes artistes visuels et photographes africains, et d'exposer leurs réalisations tout au long du festival qui se tiendra du 14 au 19 février, à Lomé, au Togo. Le comité de sélection, sous la direction de l'artiste photographe béninois Ishola Akpo, a ainsi retenu à l'issue du concours dix lauréats de différents pays, à savoir le Congo, le Bénin, le Sénégal et le Togo. Parmi eux, un Congolais, Mirna Kintombo.

Né au début des années 1990 à Kindamba, dans le département du Pool, Mirna Franchelie Kintombo s'est entiché de la photographie alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent en classe de sixième. N'ayant pas les moyens de se procurer un appareil photo pour mieux approfondir la connaissance de cet art, il se prête au service de location d'un appareil photo, en attendant de s'en procurer un. Et comment y parvenir ? Bien sûr en économisant. C'est alors que Mirna Kintombo trouve l'occasion de se faire un peu de sous en capturant les instants présents de ses camarades et de quelques proches. Ce qui lui semblait comme une passion au départ a fini par gagner tout son être tel un enchantement.

" Pour devenir grand, il faut côtoyer les grands ". Fort de cet adage et du haut d'une décennie d'expérience, Mirna poursuit sa quête de se professionnaliser en intégrant le Collectif " Génération Elili " qui regroupe une vingtaine de photographes professionnels. Au sein de ce groupe, il bénéficie de plusieurs formations et perfectionne son art. Des années plus tard, il devient également membre de Mbongui art photo, une plateforme d'échange, de réflexion et de partage autour de la photographie.

Passionné du genre portrait, Mirna s'inspire beaucoup de la vie sociale pour réaliser ses clichés. " La prostitution ", " Les porteurs ", " La sueur de l'homme " ... en sont une parfaite illustration. A travers ces séries photographiques, il pose un regard à la fois interrogatif, admiratif et réflexif sur des choix ambigus et quelques fois résilients. Lauréat du 2e prix spécial de la seconde édition du festival photo Sephobe, il a déjà participé à plusieurs festivals et rencontres en photographie, tant sur le plan national qu'international. Mirna effectue actuellement des recherches sur la photographie écologique et travaille sur le projet " Danses en pesanteur " à Brazzaville, au Congo.