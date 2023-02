Congo-Kinshasa: Kindu - Le maire met en garde les armateurs contre tout changement anarchique de prix à la traversée du fleuve Congo

Le maire de Kindu (Maniema), Augustin Mulamba Atubi, a mis en garde, ce jeudi 9 février, les armateurs contre toute fixation anarchique de prix à la traversée du fleuve Congo. Il leur demande de respecter le tarif de la traversée tel que contenu dans l'arrêté de la mairie fixant le prix de la traversée à 300 francs congolais par personne. Faute de quoi, les récalcitrants seront punis conformément à la loi, prévient-il :

" Depuis un certain temps, vous avez constaté qu'il y avait une anarchie qui s'était installée au niveau du Beach central de la ville de Kindu. A la traversée, il y en a qui faisaient payer 500 francs congolais, d'autres 1000 francs congolais. Comme il y avait cette situation-là, au niveau du gouvernement provincial, on avait réuni les parties concernées, notamment les armateurs, la société civile et bien sur le gouvernement provincial. Et un compromis avait été trouvé. Il fallait règlementer les choses de manière que et les consommateurs et ceux qui offrent ce service se retrouvent. C'est ainsi que de commun accord, le taux de 300 francs a été fixé ".

Selon le gouverneur, la décision est tombée et tout le monde doit s'y conformer.

" Le prix du carburant s'étant stabilisé, on ne peut pas privilégier la minorité au détriment de la majorité ", a dit le gouverneur, faisant allusion au nombre très limité des armateurs par rapport aux consommateurs qui traversent le fleuve quotidiennement.