Burkina Faso: Conférence des Commissaires de Police - Capitaine Ibrahim Traoré "fouette" l'orgueil des FDS

Le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé la cérémonie d'ouverture de la conférence des Commissaires de police dans la matinée de ce jeudi 9 février 2023 à Ouagadougou.

En guise de discours d'ouverture, le chef de l'Etat a saisi l'occasion pour interpeller les participants et à travers eux toutes les Forces de défense et de sécurité (FDS) à se mobiliser franchement pour l'assaut contre l'ennemi terroriste.

" La bataille est en train de prendre une tournure pas intéressante, parce que aujourd'hui plus que jamais nous sommes interpellés. Nous faisons face à un ennemi qui s'en prend plus à nos populations civiles. Et qui tend à saper les efforts. En tant que porteurs de tenue, en ces moments précis, il faut se poser plusieurs questions. ", a déclaré le président Traoré.

" A chaque fois que j'apprends que tel village est attaqué, que des gens sont tombés, la seule chose qui me vient en tête c'est de me lever prendre mon pickup et puis partir, je ne supporte pas d'entendre cela, c'est la seule chose qui me fait souffrir le plus. Et quand je sais qu'il y a des FDS dans les parages et qu'il n'y a pas cet orgueil de partir, je ne comprends pas ", a-t-il déploré.

Il a donc invité les "porteurs de tenue" à être davantage orgueilleux pour défendre leur patrie.

De l'avis du président de la Transition, l'engagement des civils comme VDP doit amener les FDS à s'engager. Et de prévenir qu'il n'y aura pas d'excuses dans les jours à venir, lorsque les déploiements seront décidés.

" Tout le monde ira. Il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous n'y allons pas. S'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il est mieux qu'ils retournent dans la vie civile, sinon cette guerre nous allons la faire ", a martelé le président de la Transition.

Le Capitaine Traoré a estimé en outre que les forces combattantes doivent se départir des habitudes classiques de combat : " Dans cette guerre il va falloir arrêter la paresse, verser plus de sueur, l'ennemi lui-même n'est pas paresseux. Il coule assez de sueur pour arriver à vos positions. Mais pourquoi nous ne voulons pas couler assez de sueur pour aller vers lui, pourquoi nous voulons être à l'aise ou rouler sur nos pistes, tomber dans des embuscades pour aller vers lui ? Il n'est pas sur les pistes, pourquoi nous continuons de mourir sur les pistes ? Le terrain nous donne l'opportunité de changer de style de combat et ça doit se faire avec beaucoup d'intelligence ".

Il a donc invité les cadres FDS à changer de tactique, utiliser leur intelligence pour encadrer et galvaniser leurs hommes.

Ainsi, l'assaut sera lancé bientôt sur le terrain et toutes les FDS seront sur le terrain du combat sans distinction aucune. " Dans les jours à venir, nous allons combattre, il faut que chacun se prépare à cela. C'est valable pour tous les porteurs de tenue qui seront amenés à être engagés ", a annoncé le chef de l'Etat.