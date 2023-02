Ile Maurice: Séismes en Turquie et en Syrie - Au cœur de cet enfer, une famille mauricienne bientôt rapatriée

La Turquie et la Syrie, secouées par un puissant séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter lundi, continuent de compter leurs morts. Selon le dernier bilan officiel diffusé hier, on dénombre plus de 11 200 morts et 52 000 blessés.Ce bilan va encore s'alourdir car 23 millions de personnes, directement ou indirectement, pourraient être touchées.

Dès l'annonce de cette catastrophe, le ministère des Affaires étrangères a mis en place une cellule spéciale pour les Mauriciens en Turquie. "Nous avons déployé tous les moyens possibles pour venir en aide aux Mauriciens qui se trouvent dans la région touchée. Nous allons les soutenir et les rapatrier s'ils le veulent", a déclaré Alan Ganoo, hier, lors d'une cérémonie à Port-Louis. Une personne a contacté son ministère car son frère et sa famille se trouvent dans la région sinistrée. "La famille mauricienne se trouvait dans un centre de refuge. Elle est en route pour Istanbul avant d'être rapatriée." Au ministère des Affaires étrangères, on suit la situation de près avec le consul honoraire de la Turquie ainsi que son homologue à Maurice.

Nos compatriotes en Turquie et en Syrie, ainsi que leurs familles à Maurice, sont invités à appeler sur la hotline de la cellule spéciale qui a été mise en place, le 405 2576, entre 9 heures et 16 heures, heure de Maurice, ou à envoyer un e-mail sur [email protected] cas d'urgence. Ils peuvent également contacter le consul honoraire de Maurice à Ankara sur l'adresse suivante : [email protected].

Depuis que la Turquie est devenue une destination de choix pour les Mauriciens friands de voyages, le séisme qui frappe ce pays aura-t-il un impact sur les vols ? "Il y a beaucoup d'appréhension, de frayeur. Mais nous sommes là pour rassurer nos clients. Les vols continuent et il n'y a pas d'annulation. Nous n'avons pas de clients dans le sud de la Turquie. La majorité visite Istanbul",explique Ajmal Tincowree, directeur de Shamal Travels. Umarfarooq Omarjee, directeur exécutif d'Omarjee Aviation Ltd, abonde dans le même sens. "La zone du séisme se rapproche plus de l'Est. Maurice est desservie par Turkish Airlines du côté ouest de la Turquie. Nous avons eu beaucoup d'appels de clients ayant fait leur réservation et qui veulent savoir si les vols opèrent normalement. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'annulation au niveau des vols, ni des clients." Les clients qui font un circuit dans la région Est de la Turquie ont annulé et préfèrent rester à Istanbul. "Pour ceux qui devaient faire un transit, cela ne change pas. Les vols opèrent normalement."Ces informations sont confirmées par l'agence de voyages turque à Maurice. "Nous maintenons tous nos vols."Umarfarooq Omarjee explique que les activités à Istanbul, connu pour être la ville la plus touristique, se poursuivent.

La Turquie, c'est aussi pour les affaires. Les importations seront-elles affectées ? "Il n'y aura pas d'impact sur les importations. La plupart des usines se trouvent dans le centre ou dans l'Ouest de la Turquie et non dans la zone est", fait ressortir Umarfarooq Omarjee. Du côté de l'Association des transitaires du port, on abonde dans le même sens. Selon son président, Afzal Delbar, toutes les lignes maritimes avec lesquelles ils travaillent desservent le port d'Izmir. C'est une grande métropole de l'ouest de l'Anatolie, à environ 328 km d'Istanbul. "J'ai appelé les transitaires en Turquie. Ils m'ont rassuré en disant qu'ils n'opèrent pas dans la région du séisme."

Afzal Delbar explique que Maurice a un accord commercial préférentiel avec la Turquie. Le pays importe de l'électroménager, de l'alimentaire, des fils électriques, entre autres. "Avec le confinement en Chine, beaucoup se sont tournés vers la Turquie pour le business, même si les procédures sont moins faciles qu'avec la Chine." Selon les chiffres compilés par Statistics Mauritius, les importations de la Turquie s'élevaient à Rs 4,2 milliards de janvier à septembre 2022.