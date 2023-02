Algérie: Sonatrach - Remise de diplômes à la 1e promotion formée en système de management anti-corruption

ALGER — Des certificats de formation qualifiante pour le système de management anti-corruption selon la norme internationale ISO 37001, ont été remis à la première promotion des cadres de Sonatrach, a indiqué le groupe public dans un communiqué.

La remise des certificats s'est déroulée au cours d'une cérémonie, organisée à Oran, en présence du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, du directeur général de l'Institut algérien de normalisation (IANOR), Djamel Hales ainsi que des cadres dirigeants du groupe.

Cette promotion, "la première en Algérie à obtenir cette formation qualifiante", forme "le noyau de l'équipe de préparation et de mise en œuvre du projet de système de management anti-corruption ISO 37001", relève la même source.

La formation, organisée par Sonatrach management academy, a été délivrée par des spécialistes de l'IANOR dans le cadre de la convention liant Sonatrach à cet institut qui s'est vu confier l'accompagnement pour la mise en place du système ISO 37001, au sein du système de management du groupe, est-il souligné.

Aussi, l'équipe bénéficiant de cette formation spécialisée aura pour mission de développer et de mettre en place des mécanismes ISO 37001 de contrôle et de gestion transparente dans les différentes transactions et activités du groupe, détaille la même source.

Sonatrach a réitéré, dans son communiqué, sa détermination "à mettre en place un système de management efficace et intégré" qui garantit "le respect des meilleurs standards internationaux en matière de gouvernance, d'intégrité et de transparence dans le cadre d'une vision stratégique visant l'excellence et le leadership".