Algérie: UNICEF - Adoption du programme de coopération avec l'Algérie pour la période 2023-2027

NEW YORK (Nations unies) - Le conseil exécutif de l'UNICEF a adopté, mercredi, à New York, à l'unanimité le programme de coopération avec l'Algérie pour la période 2023-2027, qui contribuera au soutien des efforts déployés par l'Algérie pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), notamment dans les domaines de l'éducation, du renforcement des capacités, des premiers soins et de la protection sociale.

Les travaux de la réunion annuelle du Conseil exécutif de l'UNICEF tenue mercredi, et à laquelle l'Algérie a pris part en tant que membre du Conseil, aux côtés de 40 pays, ont été sanctionnés par l'adoption à l'unanimité du programme de coopération de l'UNICEF avec l'Algérie pour la période allant de mars 2023 à décembre 2027, et dont le budget global proposé s'élève à 7 695 000 dollars, des ressources ordinaires, et 8 700 000 dollars des autres ressources.

L'Algérie a également affirmé, à travers son représentant permanent auprès des Nations unies, son plein soutien aux priorités arrêtées dans le document du programme qui, dans leur ensemble, sont cohérentes et conformes avec les priorités du plan d'action du gouvernement 2021-2024, les politiques nationales de promotion des droits de l'enfant et le cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable 2023-2027, ainsi que le plan stratégique de l'UNICEF pour la période 2022-2025.

Le programme contribuera, sans doute, à appuyer les efforts consentis par l'Algérie en vue de la réalisation du développement durable, notamment dans les secteurs de l'enseignement, de la formation des compétences, des soins de santé primaires et de la protection sociale, a ajouté M. Larbaoui.

Il a insisté, dans son intervention, sur l'importance de renforcer la coopération et la coordination entre tous les partenaires locaux, les autres agences des Nations unies et tous les partenaires pour la mobilisation de toutes les ressources matérielles et humaines en vue d'une concrétisation qualitative sur le terrain des résultats tracés.

Les chiffres encourageants contenus dans le document du programme, notamment en ce qui concerne la couverture sanitaire, l'enseignement, le taux de mortalité infantile et la vaccination, reflètent les résultats positifs de cette politique concrète depuis les dernières années, a-t-il poursuivi.

L'ambassadeur Nadir Larbaoui a réitéré la ferme volonté de l'Algérie et sa détermination d'œuvrer de concert avec l'UNICEF et tous les partenaires en vue de la réalisation des objectifs et des priorités contenues dans le nouveau document du programme commun de coopération.