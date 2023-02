Sénégal: Programme de formation sur l'agriculture du CORED - Huit journalistes sénégalais bénéficiaires, pour le premier cycle

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias au Sénégal (CORED), soutenu par l'Ambassade des Etats Unis à Dakar, a lancé hier, mercredi 8 févier 2023, son programme de formation sur l'agriculture, destiné aux journalistes sénégalais, informe un communiqué de presse du CORED. Huit journalistes, sélectionnés à l'issue d'un appel public à candidatures, participent au programme. Ils bénéficieront pendant six mois d'une formation et d'un accompagnement dans le but d'approfondir leurs connaissances et d'améliorer la qualité de leur travail sur les questions liées à l'agriculture.

Selon la source, le programme, sous forme de "Fellowship", a démarré par un atelier de lancement de deux jours organisés dans les locaux de l'Ecole Supérieure de Journalisme des Métiers de l'Internet et de la Communication (E-jicom). Ce dernier établissement est chargé de la mise en œuvre du programme. Ce premier cycle sur l'agriculture est le premier volet d'un programme d'une durée d'un an, entièrement financé par l'Ambassade des Etats Unis à Dakar. Le second cycle qui sera lancé plus tard dans l'année portera sur les questions de sécurité. La durée du programme retenue pour chacun des deux cycles de ce programme est de six mois.

Le choix de se focaliser sur l'agriculture lors de ce cycle inaugural est parti du constat que, de manière générale, les questions liées au développement, même si elles sont couvertes par les médias sénégalais, restent encore marginales ou alors traitées de manière superficielle. Le CORED et ses partenaires veulent ainsi remettre cette problématique cruciale pour le développement au cœur de l'agenda médiatique. Les bénéficiaires de ce premier volet sur l'agriculture proviennent de divers médias, de la presse écrite à la presse en ligne en passant par l'audiovisuel, précisent l'organe d'autorégulation des Médias, présidé par Mamadou Thior.

Outre une bourse pour faciliter leur participation au programme, les journalistes sélectionnés profiteront d'un véritable accompagnement pour parfaire leurs connaissances théoriques et pratiques. L'atelier de lancement sera suivi par une série d'activités (panel ou table-ronde, conférence publique, visite de terrain, rencontre avec les acteurs, etc.). La cérémonie de lancement de ce programme, qui prend fin en décembre 2023, s'est tenue en présence de M. Douglas Mann, Attaché de presse de l'Ambassade des Etats Unis à Dakar et de son collègue Ndèye Fatou Wilane, Chargée de l'information. Le CORED était représentée par son président M. Mamadou Thior accompagné d'Aminatou Diop, Secrétaire permanente de cet organe d'autorégulation.