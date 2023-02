Congo-Kinshasa: L'opération "Coup de poing" à Ngaba ce vendredi

Après la commune de Lingwala, les bulldozers de l'Hôtel de ville de Kinshasa se sont rendus tôt le matin de ce vendredi 10 février 2023 dans la commune de Ngaba et ses environs. Accompagnés par l'autorité urbaine et par le commissaire provincial de la Police nationale congolaise, ces bulldozers vont dégager tout étalage et autres constructions et épaves se trouvant sur les emprises publiques.

Ceci s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'opération "Coup de poing" lancée il y a peu par l'Hôtel de ville de Kinshasa, en vue de débarrasser la ville de ses crasses, épaves abandonnées, marchés pirates et constructions anarchiques... .

Le communiqué officiel du Commissariat Général en charge de l'Environnement et Aménagement de la ville du 8 février 2023 parvenu à notre rédaction, a prévenu les populations environnantes en ces termes : "... la population est appelée à prendre des dispositions nécéssaires afin de se conformer aux prescrits de l'Edit 003/2013 du 09 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'Environnement de la ville de Kinshasa... . les contrevenants s'exposeront aux sanctions et mesures contraignantes de l'Unité Spéciale pour la protection de l'environnement."

En ce qui concerne le travail à effectuer, il sera question d'éradiquer des marchés pirates, enlèver des épaves et véhicules mal garés, detruire des kiosques et terrasses de fortune y compris des garares pirates. L'Unité de protection de l'environnement se chargera également de l'interpellation des vendeuses et vendeurs de l'eau conditionnées dans des sachets plastiques communément appelée "eau pure" ainsi que de l'évacuation des points noirs ou décharges pirates et autres immondices pour assurer l'assainissement des milieux.

Certainement, le concert des pleurs et des grincements de dents offert par les victimes se joueront également dans la commune de Ngaba et ses environs comme cela a été le cas partout depuis le début de ladite opération.

Partant du boulevard Lumumba aux encablures de la clôture de l'Aéroport international de N'djili, en passant par "Marché Hindou", Kingasani-Pascal, Pont Matete et quartier Matonge, jusqu'aux avenues des Huilleries, Nyangwe et Mushie dans la commune de Lingwala, les bulldozers de l'Hôtel de ville ne cessent de nettoyer.