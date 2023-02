Sénégal: Bourse - Les indices phares de la BRVM terminent la journée du 9 février 2023 en vert.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 9 février 2023, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé en vert avec des évolutions différentes.

L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) réalisé une progression de 0,79% à 99,15 points contre 98,37 points la veille. De son côté, l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a gagné 0,63% à 202,50 points contre 201,23 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a progressé de 1,62% à 101,57 points contre 99,95 points précédemment.

La valeur totale des transactions est remontée à 1,212 milliard de FCFA contre 962,147 milliards FCFA le mercredi 8 février 2023.

La capitalisation du marché des actions s'est établie à 7533,496 milliards FCFA contre 7486,091 milliards FCFA la veille, soit une progression de 47,405 milliards de FCFA.

Pour sa part, celle du marché obligataire est en baisse de 4,025 milliards de FCFA, se situant à 9266,601 milliards de FCFA contre 9270,626 milliards de FCFA la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 955 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 050 FCFA), ETI Togo (plus 5,26% à 20 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,58% à 1 255 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 4,23% à 85 000 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,15% à 610 FCFA), BOA Mali (moins 1,88% à 1 305 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,82% à 2 425 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 1,58% à 5 900 FCFA) et Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 1,47% à 670 FCFA).