Algérie: Université - Création d'une plateforme numérique pour faciliter les stages sur le terrain

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a affirmé, jeudi à Alger, que plusieurs mesures avaient été prises pour renforcer les stages sur le terrain au profit des étudiants, à l'instar de la création d'une plateforme numérique à cet effet.

Répondant aux questions des membres du Conseil de la nation, lors d'une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, M. Baddari a indiqué que ses services "lanceront prochainement une plateforme numérique pour faciliter les démarches relatives aux stages sur le terrain au profit des étudiants, en coordination avec les entreprises économiques et sociales d'accueil".

Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le cadre d'un nombre de mesures et de procédures visant la numérisation du secteur et le renforcement du stage sur le terrain, qui est "une opportunité pour les étudiants de se rapprocher du terrain pratique, d'autant plus que certaines spécialités scientifiques ont besoin de ce stage, à raison de 30% du volume total de la formation supérieure", a-t-il expliqué.

Après avoir rappelé l'effort "principal" du secteur qui consiste à ériger l'Université en une véritable locomotive pour réaliser le développement local et national, le ministre a précisé que ses services avaient noté "la création de 91 incubateurs au niveau des établissements universitaires, et ce, dans le souci de renforcer et d'améliorer le niveau de la formation et de l'apprentissage des étudiants pour la création de leurs start-up à l'avenir".

Par ailleurs, et concernant l'établissement des critères de promotion du grade de maitre de conférence (B) à maitre de conférence (A), ainsi que la classification du grade de professeur et les conditions de recrutement des professeurs universitaires, le ministre a souligné que le secteur s'attelait à "la révision et la mise à jour de ses critères et conditions, et ce, avec la participation des membres de la famille universitaire".

"Cette révision intervient dans le cadre de l'adaptation du système universitaire aux développement de l'heure, ainsi qu'aux objectifs du secteur visant à augmenter la visibilité de l'Université et sa participation pour réaliser le décollage économique escompté", a-t-il affirmé.