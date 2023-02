Algérie: Belmahdi - Les instances de récitation du Coran comptent plus de 700 récitants

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a affirmé, jeudi à Alger, que 700 récitants du Coran étaient membres des instances de récitation à travers tout le territoire national, considérées comme un véritable vivier en matière d'enseignement coranique en Algérie.

S'exprimant à l'ouverture d'une conférence scientifique et d'une journée de formation au profit des enseignants du Coran et les adhérents des instances de lecture et des secrétaires des conseils Iqraa des wilayas du centre à Dar el Imam à El-Mouhammadia, M. Belmehdi a fait état de "700 récitants membres de 50 instances de lecture en Algérie", en attendant l'installation de 8 instances dans les wilayas ne disposant pas de ces organes, étant de véritables viviers pour l'enseignement coranique dans notre pays".

Lors de cette conférence organisée en marge de la 18e édition du Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran et de célébration du patrimoine islamique (6 au 8 février), le ministre a indiqué que "les efforts se poursuivent pour la mise en place d'une loi régissant le travail des instances de lecture et définissant leurs missions et structures", ajoutant que "le nombre des adhérents oscille entre 5 et 20 récitants, soit plus de 700 membres au total, dont 30 disposant d'une diplôme de docteur. La majorité maitrise les dix lectures du Saint Coran".

"Le nouvel organigramme du ministère a permis la création de la Direction de l'enseignement coranique, ce qui témoigne du grand intérêt accordé à ce volet d'enseignement et de formation du Saint Coran et explique le bon classement, voire la victoire des étudiants algériens aux concours internationaux de récitation du Coran", a-t-il ajouté.

Placée sous le thème "Enseignement coranique...expérience de vie", cette conférence scientifique organisée en présence de deux représentants du Sénégal et du Koweït, membres du jury international du Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran, vise "à mettre à profit l'expérience des deux cheikhs appelés à animer, dans les prochains jours, des conférences similaires dans plusieurs wilayas du centre".

"L'intérêt accordé par l'Algérie à l'enseignement du Coran s'est concrétisé par la création de structures spécialisées et l'élaboration de programmes et de méthodes d'enseignement spécifiques", a-t-il poursuivi, rappelant que "l'enseignement du Coran ne s'est jamais arrêté en Algérie même durant la période coloniale et la Guerre de libération nationale".