Algérie: Krikou met en avant les efforts de l'Etat dans la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a mis en avant, jeudi, les efforts de l'Etat dans la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et l'intérêt qu'elle porte à cette catégorie pour faciliter leur intégration dans différents domaines.

Lors d'une visite à l'Ecole normale supérieure des sourds-muets de Beni Messous, Mme Krikou a mis en exergue les efforts de l'Etat dans la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et l'intérêt qu'il porte à cette catégorie, notamment en matière d'enseignement et d'éducation, en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires pour faciliter leur intégration dans différents domaines.

Mme Krikou a visité les différentes structures de l'Ecole normale supérieure des sourds-muets, créé en vertu du décret exécutif 21-515 du 25 décembre 2021 et placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Elle a, à cette occasion, pris connaissance des moyens techniques et pédagogiques disponibles dans l'établissement, notamment les laboratoires d'enseignement de la langue des signes, la salle informatique pour l'enseignement des technologies modernes et la salle de lecture.

Concernant le secteur de la solidarité nationale, Mme Krikou a évoqué le programme de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques à travers 239 établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés dont 46 établissements pour malentendants où plus de 3800 enfants malentendants sont pris en charge.

Dans ce sillage, la ministre a affirmé que le programme du secteur s'articulait autour de la prise en charge précoce de cette catégorie pour lui garantir l'accompagnement pédopsychologique ainsi que tous les moyens matériels et humains nécessaires à l'instar des supports pédagogiques.

Lors de cette visite, la ministre était accompagnée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelhakim Bentellis et le président de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'APN, Khellaf Riad.