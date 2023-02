Togo: Une initiative critiquée au pays

Selon une nouvelle loi, le Chef de l'État, membres du gouvernement, ceux des deux chambres, les hauts fonctionnaires, doivent désormais déclarer leurs biens

Au sein de la société civile et de la population, on s'interroge sur la signification d'une telle campagne de sensibilisation autour d'un acte prévu par les lois de la République.

Beaucoup se demandent en effet pourquoi le chef de l'Etat, le Premier ministre, les ministres, la présidente du Parlement et les députés eux-mêmes ne déclarent pas leurs biens et qu'il faille lancer une campagne de sensibilisation autour d'une loi qu'ils ont votée eux-mêmes.

"Je crois que la médiatrice de la République, c'est le chef de l'Etat qui l'a nommée. Il faudrait que le Chef de l'Etat lui-même appuie la médiatrice en donnant le bon exemple, en déclarant ses biens et ma foi, je crois qu'aucun débat n'existerait", réagit, amer et désappointé, Cyric Noukounou, le président de l'association Ton de la jeunesse patriotique.

Renforcement de la confiance

La campagne, menée par la médiatrice de la République, devra se dérouler dans plusieurs villes du pays. Elle vise à sensibiliser les personnes assujetties à la déclaration en vue de renforcer la confiance et le soutien des populations vis-à-vis du processus, indique-t-on.

La médiatrice de la République, Awa Nana Daboya, a pour sa part déclaré le montant de son patrimoine en janvier 2022.

"Sensibilisation pour tout ce monde, il faut que chacun comprenne. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Nous estimons cela nécessaire", indique-t-elle.

Awa Nana Daboya ajoute que la déclaration du patrimoine des responsables politiques est un point central dans une démocratie.

"C'est tellement simple ce qu'on demande à chaque haut fonctionnaire. A partir du moment où tu occupes un poste de responsabilité, tu dois déclarer tes biens et avoirs de manière à ce qu'on puisse jouer de la transparence, s'assurer de la probité et de l'intégrité et pourquoi pas de la très bonne gestion des deniers publics", déclare Awa Nana Daboya.

Une particularité togolaise toutefois : la déclaration des biens et avoirs des responsables politiques et hauts fonctionnaires ne sera pas rendue publique mais scellée et gardée par la médiatrice de la République.