Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Février 2023

Guinée : Gestion du Pouvoir- Doumbouya va quitter le pouvoir …

Le colonel Mamady Doumbouya ne veut pas s’éterniser au pouvoir. C’est la profession de foi qu’il fait et qu’il a fait savoir par le porte-parole du gouvernement guinéen. On verra bien dans quelques mois… Selon le compte-rendu d’une déclaration faite en Conseil des Ministres, le Colonel Mamady Doumbouya ne veut aucunement s’accrocher au pouvoir. Loin de là. Le chef de la transition prend date avec l’histoire en affirmant clairement vouloir partir dès la fin du chronogramme fixé à 24 mois, soit deux ans. Ousmane Gaoual Diallo, ministre et porte-parole du gouvernement l’assure. (Source : Afrikamag)

Côte d’Ivoire : Secteur ivoirien de l’emballage- Un chiffre d’affaires de 500 milliards Fcfa

L'Association des professionnels de l'emballage en Côte d'Ivoire (APECI), officiellement reconnue en juillet 2022, a présenté ce jeudi 9 février, à Abidjan, son programme d'activités 2023 et ses ambitions pour le secteur. Mise sur pied par des acteurs du secteur, l'APECI va solliciter en 2018 l'accréditation du gouvernement de Côte d'Ivoire pour lui permettre de fonctionner en toute légalité, mais c'est finalement le 28 juillet 2022 qu'elle va recevoir ce sésame. Au cours d'une conférence de presse, le président de l'organisation, Ismaël Boga-Nguessan, a fait savoir que « l'Apeci a fonctionné un peu dans l'ombre depuis 2019 », mais a toutefois fait des « réalisations remarquables qui lui ont valu la reconnaissance des industriels en matière d'emballage. (Source : Presse locale)

Mali : Frontière d’avec le Sénégal- Suspension des manifestations publiques

La zone est dans le viseur des jihadistes affiliés à Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI). La décision a été prise, le mardi 7 février dernier, par le premier responsable administratif ducercle de Yelimané, dans la région de Kayes, située à quelques centaines de kilomètres de la frontière sénégalaise. Dans une note rendue publique, par le préfet de Yelimané, le lieutenant-colonel Madicama Diawara, a informé l'opinion « qu'en raison du contexte sécuritaire actuel du cercle difficile et préoccupant (…) de la suspension de toutes les manifestations, de regroupements des personnes sur les lieux publics ou privés jusqu'à nouvel ordre ». (Source : Apanews)

Burkina Faso : Coopération avec les Institutions de Bretton Woods -Reprise des décaissements de la Banque mondiale

L’institution de Bretton Woods prépare également de nouvelles opérations au profit du pays.Le groupe de la Banque mondiale a notifié, au gouvernement la reprise des décaissements, suspendue depuis le putsch de septembre dernier, rapporte l’hebdomadaire L’Economiste du Faso, dans sa dernière parution. L’information est confirmée à APA par une source gouvernementale qui précise que cette décision fait suite à une mission d’évaluation de haut niveau du Groupe à Ouagadougou. Aussi, elle s’est engagée à traiter avec « la plus grande célébrité » les demandes de décaissements de la Transition au regard de la situation sécuritaire et humanitaire difficile du pays. (Source : Apa)

Sénégal : Décision d’interdiction de la manifestation du parti Pastef- Un député charge le Pouvoir…

« La décision d'interdiction de la manifestation du parti Pastef, prévue à Mbacké ce vendredi 10 février, est une entorse flagrante à la liberté d'expression. Le prétendu vice de forme, qui a été avancé pour l'interdiction, ne saurait être un motif de rejet à la demande de rassemblement. Cette énième forfaiture ne fait que raviver les vives tensions politiques et sociales dans notre pays. Nous appelons le Président Macky Sall et le ministre de l'Intérieur à faire preuve de maturité politique, et l'administration territoriale à plus de retenue et de mesure, pour une meilleure préservation de nos acquis démocratiques », indique le député Papa Djibril Fall dans une lettre ouverte. ( Source : adakar.com)

Togo : Echanges entre le Togo et le Royaume Unie- Une mission britannique commerciale et d’investissement à Lomé

Séjour de 48h d`une mission économique britannique en présence d’une forte délégation d’hommes d’affaires britanniques et togolais. Les travaux de cette mission ont été ouverts par la ministre Rose Mivedor de la Promotion de l`Investissement. Cette mission britannique poursuit l’objectif majeur «de susciter des opportunités de partenariats entre le secteur privé togolais et des sociétés du Royaume-Uni qui souhaitent se développer dans la sous-région ouest-africaine et qui choisissent le Togo, comme porte d’entrée dans cette partie de l’Afrique», précise le ministère togolais de la Promotion de l’Investissement, sans avancer plus de détails. (Source : alome.com)

Maroc : Diplomatie- Rabat met officiellement fin aux fonctions de son ambassadeur à Paris

Le Maroc a officiellement mis fin aux fonctions de Mohamed Benchaâboun en tant qu'ambassadeur en France. L'annonce de cette décision a été publiée dans le Bulletin officiel (BO) n°7166 du 2 février 2023. Sous forme d’un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, l’annonce explique que « suite aux instructions royales, il a été décidé de mettre fin à la mission de M. Mohamed Benchaâboun en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République française et ce, à compter du 19 janvier 2023». (Source : Yabiladi)

Cameroun : Nécrologie -Un joueur Camerounais meurt dans le séisme en Turquie

De sources concordantes, le corps sans vie d’Elvis Nkam a été retrouvé le 09 février 2023.Introuvable depuis le passage du séisme d’amplitude 7,8 qui a frappé la Turquie lundi dernier, le camerounais Elvis Nkam sera désormais compté parmi les victimes de ce désastre naturel. La mort du joueur de football pour amputés a été confirmé ce jour par la Fédération camerounaise de football pour amputés. Pensionnaire de Malatya Amputee Football Club, il était logé le jour du drame, dans un hôtel en compagnie de ses coéquipiers. Son corps sera donc retrouvé ce jour sous les décombres dudit hotel. (Source : Journal du Cameroun.com)

Centrafrique : Sécurité- Le gouvernement appelé à renforcer le dispositif à Béloko et Cantonnier

L’attaque du poste des douanes de Béloko, le 21 janvier 2023, a permis de constater les limites du dispositif sécuritaire. La population, inquiète, demande le renforcement de ce dispositif. Les habitants de Cantonnier, localité frontalière du Cameroun située à 600 kilomètres à l’Ouest de Bangui, fustigent les dispositifs sécuritaires des forces de défense et de sécurité de la RCA déployées dans la région. Selon la population locale, les mesures sécuritaires mises en place à Béloko et à Cantonnier ne permettent pas de bien sécuriser la frontière. (Source : abangui.com)

Rdc : Religion- Des proches du pasteur Ntumi demande sa réhabilitation

L’ancien chef rebelle et dirigeant du Conseil national des républicains (Cnr), vit retranché dans son fief du Pool. Des proches du pasteur Ntumi, ancien chef rebelle, ont demandé au gouvernement la réhabilitation de celui qui vit retranché au Pool, un département du sud du pays qui avait été le théâtre d’une nouvelle crise, en 2016-2017. Au Congo, après la dernière crise de la région du Pool dans le sud du pays (2016-2017), crise née de la contestation de la réélection du président Denis Sassou-Nguesso en 2016, le pasteur Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntumi, avait perdu son statut de Délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Ces derniers jours, les proches de l’ancien chef rebelle demandent sa réhabilitation. ( Source : journal de Brazza.com)