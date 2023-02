Tunisie: Inauguration du premier Hôtel de la chaîne Campanile en Tunisie - "Une nouvelle preuve de confiance"

La chaîne hôtelière française Campanile a effectué son entrée officielle en Tunisie à travers le Campanile El Mechtel-Tunis, situé dans l'historique complexe Golden Tulip El Mechtel entièrement rénové.

C'est lors d'une soirée inaugurale festive qui s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, du Pdg du groupe "Alliance Immobilier" Samir Jaieb, de la mairesse de Tunis, Souad Abderahim, que s'est déroulée une cérémonie célébrant le lancement de la chaîne Campanile en Tunisie, ainsi que le Grand opening du Golden Tulip El Mechtel entièrement rénové.

Les convives ont découvert, dans ce cadre, ce premier établissement de la chaîne de catégorie 4 étoiles proposant toutes les commodités pour un agréable séjour avec ses 201 chambres climatisées et chauffées, offrant toutes une vue sur jardin. Un restaurant, une piscine extérieure pour combattre les journées estivales torrides, une salle de sport et un SPA parce que votre bien-être nous importe! Ajouté à cela "Le Comptoir", un lounge au design original pour des "afterworks" et des soirées foot inoubliables.

Le Campanile El Mechtel-Tunis est "The place to be" pour toute personne souhaitant passer un agréable séjour à Tunis. Situé dans une zone hautement stratégique de par sa proximité avec les attractions touristiques, historiques et culturelles telles que le musée du Bardo, le centre-ville et sa médina, la ville de Carthage et ses ruines, le village de Sidi Bou Saïd et son architecture traditionnelle et méditerranéenne. Il est également proche des quartiers business pour les clients séjournant lors de leurs voyages d'affaires sur le Grand-Tunis.

Dans son allocution de bienvenu, Samir Jaieb s'est félicité de l'inauguration de ce nouvel hôtel venu renforcer la position du Groupe dans le secteur touristique avec ses établissements, Le Golden Tulip El Mechtel, l'hôtel Le Palace-Gammarth, (qui sera rebaptisé Hilton à la fin de ses travaux de rénovation), l'hôtel Le Monaco-Monastir, Les Bellini's restaurants (Gammarth et Sousse), rappelant que le Groupe a d'autres projets d'envergure dont la Ville Nouvelle de Tunis Bay (une résidence golfique comptant pas moins de 500 villas situées à la banlieue nord, ainsi que le centre commercial et d'habitations le Vicomte à Sousse).

Il a déclaré dans ce cadre : "L'esprit du Campanile, sa convivialité et son design, tout a été pensé pour rendre le séjour et l'expérience en son sein inoubliables tant pour les clients qui y logeront que pour ceux qui visiteront notre lounge et restaurant" avant d'ajouter dans ce cadre : "La réalisation de ce projet a été un vrai défi en ces temps de crise et notre Groupe à investir en Tunisie et à essayer de ramener des partenaires étrangers pour investir dans notre pays". Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Ben Hassine, a par la suite félicité le promoteur Samir Jaieb et toutes les équipes de travail qui ont réalisé ce projet avant de revenir sur l'importance de cet investissement réalisé pendant la période de la crise du Covid-19 pour le renforcement et la diversification de l'attractivité touristique de la capitale, Tunis : "Cet investissement est une preuve supplémentaire de la confiance des investisseurs tunisiens et internationaux en notre destination et en notre pays. La chaîne hôtelière Campanile a parié, à juste titre, sur la Tunisie qui offre des potentialités transverses dans plusieurs catégories de produits touristiques".

Le ministre a rappelé, à l'occasion de cette inauguration, que son département ne cesse de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'investissement dans le domaine touristique dont la suppression de 15 autorisations dans le secteur, insistant que d'autres mesures suivront très prochainement dans ce sens pour booster le tourisme tunisien. Adel Gam, directeur général du complexe hôtelier El Mechtel qui regroupe le Golden Tulip El Mechtel et le Campanile El Mechtel Tunis, a indiqué pour sa part que la rénovation du premier hôtel et l'ouverture du second ont été très bien accueillis par les partenaires, les agences de voyages et les clients surtout qu'avec leur esprit, leurs qualités de service, leurs prix étudiés et leur designs, ces établissements apporteront sans doute une touche de fraîcheur pour une clientèle à la recherche d'un style novateur et surtout convivial.