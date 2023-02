Madagascar: Internet - Telma déploie le nouveau câble sous-marin 2Africa

Le plus grand système de câble sous-marin au monde, a atterri à Mahajanga. Telma et Vodafone se sont associés pour relier Madagascar à ce premier système de câble conçu pour desservir l'ensemble de l'Afrique en apportant une connectivité internationale sans faille, jusqu'à trois milliards de personnes.

L'infrastructure qui sera opérationnelle dès le quatrième trimestre de cette année renforcera considérablement la capacité de Telma à répondre aux demandes en forte croissance des services en ligne à Madagascar.

Meilleure qualité

" Les entreprises et les consommateurs bénéficieront d'une meilleure qualité, d'une plus grande fiabilité et d'un temps de latence réduit pour les services internet, notamment le télétravail, le streaming vidéo haute définition et les applications multimédia avancées ", rassure la compagnie. " En tant qu'opérateur natif et leader du pays, Telma s'engage à fournir les dernières infrastructures de télécommunications pour répondre aux besoins des entreprises, des administrations et des 28 millions de malgaches. La connectivité sans faille de 2Africa devrait changer la donne pour de nombreux secteurs économiques en permettant l'accès au réseau internet le plus rapide. Au-delà du champ d'activité, nous souhaitons offrir à chaque malgache l'opportunité et les moyens de devenir un citoyen du monde numérique ", a déclaré Patrick Pisal Hamida, PDG de Telma. 2Africa sera également un atout pour atteindre plusieurs des objectifs de développement durable des Nations unies liés à la connectivité Internet, une étape majeure dans la réalisation de la vision de l'État malgache " Initiative pour l'émergence de Madagascar ".

33 pays

Alcatel Submarine Networks (ASN) est responsable du déploiement de ce système de câble de 45 000 kilomètres, conçu avec une capacité de 180 Bits par seconde. Il interconnectera 33 pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Délivrant plus que la capacité totale combinée de tous les câbles sous-marins desservant l'Afrique aujourd'hui, 2Africa fournira la capacité et la fiabilité Internet dont l'Afrique a tant besoin, en soutenant la croissance de la 4G, de la 5G et de l'accès haut débit fixe pour des centaines de millions de personnes. Selon une étude de RTI International, 2Africa devrait avoir un impact économique de 26,2 à 36,9 milliards USD, soit l'équivalent de 0,42 à 0,58 % du PIB de l'Afrique, dans les deux à trois ans suivant sa mise en service.