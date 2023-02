Madagascar: Incendie meurtrier à Ankazobe - Recherche active contre Iarisy, ses complices arrêtés

La recherche du dénommé Iarisy, le cerveau et auteur principal de l'incendie ayant causé la mort de 13 personnes à Ambolotarakely l'année dernière, continue.

Toujours en cavale jusqu'ici, ce criminel présumé rode toujours dans la localité et y entretient des relations avec des complices. Les forces de l'ordre, en l'occurrence les éléments de la compagnie de la gendarmerie d'Ankazobe ont pu épingler deux personnes suspectées être de mèche avec ce fugitif. Rija et Haja, ces deux individus ont été déférés au parquet du tribunal de première instance d'Ankazobe le mardi 7 février. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et non dénonciation de crime.

Rija a été arrêté suite à la saisie d'un téléphone portable utilisé par un certain Lako, reconnu être un membre de la bande d'Iarisy, auteur de plusieurs actes criminels dans le district d'Ankazobe et ses environs. Plusieurs SMS venant de Rija et adressés à Lako, lui signalant les positions des éléments de la gendarmerie en opération dans le commune d'Ambohitromby, ont été découverts dans le téléphone. Rija a été appréhendé à Ambohitromby.

L'investigation menée par les enquêteurs a abouti à l'arrestation de Haja à travers l'exploitation des réquisitions du numéro de téléphone portable utilisé par Iarisy pour communiquer avec lui. Résidant à Tsaramasoandro, Haja est un des correspondants d'Iarisy dans cette commune. Après leur audition auprès du parquet, les deux suspects ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Ankazobe.