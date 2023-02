Madagascar: Voyage clandestin - 33 Malgaches interceptés au large de Mayotte

Un bateau de la gendarmerie de Mayotte a intercepté un bateau en provenance de Madagascar dans la nuit du vendredi 3 février.

A bord, 33 malgaches dont 24 en situation régulière qui ont été rapatriés vers Madagascar, ce samedi, par un vol dédié. Les neuf autres personnes sont en attente de décision de justice. Le refoulement des migrants clandestins est une pratique qui vise à dissuader d'autres candidats à la migration clandestine. L'immigration irrégulière constitue un phénomène complexe qui couvre des situations extrêmement variées.

En général, les Malgaches ont pour destination les Comores et Mayotte. Les entrées irrégulières dans ces pays s'effectuent par la mer. Les personnes désirant entrer clandestinement à Mayotte utilisent pour la plupart du temps des barques rustiques, appelées " kwassa-kwassa ", d'une dimension comprise entre 6 et 15 mètres et propulsées par un ou deux moteurs hors-bord. Cette barque peut transporter jusqu'à 40 passagers.

Les voyageurs n'ont généralement que peu de bagages avec eux. Le recours à des passeurs est indispensable pour les étrangers qui désirent se rendre de manière irrégulière à Mayotte et qui n'ont pas pu obtenir de faux papiers. Selon les informations, ces individus effectuent un premier trajet jusqu'à Anjouan et débarquent à la tombée de la nuit ou au petit matin pour regagner Mayotte. Les côtes mahoraises offrent, en effet, d'innombrables plages et baies dont la tranquillité est propice à des débarquements discrets.