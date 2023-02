Congo-Kinshasa: Un spectacle rouvre le débat sur la restitution de restes humains datant de la colonisation

Après une tournée en Europe, le spectacle de théâtre musical intitulé Le Retour des Fantômes, (The Ghosts Are Returning, en anglais) sera joué à Lubumbashi ces 10 et 11 février 2023. Cette pièce remet sur la table le débat sur la restitution non seulement du patrimoine africain, mais aussi des restes humains datant de la colonisation. Ce projet artistique réunit des comédiens congolais, suisses et allemands, membres du collectif 50-50. RFI a assisté aux séances de répétition. Un reportage à écouter.

Nous pouvons reconstituer cette histoire qui déshumanise l'homme, qui déshumanise notre communauté. En plus de cela, nous voulons qu'il y ait des œuvres sociales en mémoire de ceux qui étaient emportés, telle que les écoles. Car dans les écoles, on prépare l'enfant à une certaine éducation qui lui permettra de voir l'importance de l'histoire et de connaitre son passé. Il y a également la santé. Comme nous parlons de ce médecin suisse. Si la communauté voit la construction d'un hôpital, ce sera bon.