Madagascar: Inclusion numérique - 500 sites techniques à construire en zones rurales par Orange et AMN Ltd

Orange Madagascar poursuit ses actions menées depuis des années pour réduire la fracture numérique à Madagascar. Mercredi dernier, il a signé un accord avec AMN Ltd pour permettre à plus d'un million de campagnards d'avoir accès à son réseau.

Pouvoir communiquer efficacement sur de longues distances sans avoir à se déplacer en milieu urbain. C'est ce qu'Orange Madagascar compte proposer aux habitants des zones rurales, en construisant plus de 500 sites techniques, à travers la Grande-île. Selon le DG de cet opérateur de télécommunication, Frédéric Debord, ce projet vise à atteindre les zones rurales à Madagascar, qui étaient jusque-là exclus du numérique.

Lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat, en visioconférence avec Michael Darcy, CEO de AMN Ltd, il a souligné que les nouveaux 500 sites permettront à plus d'un million de malgaches d'avoir accès à tous les services que propose le réseau Orange, notamment les services financiers offerts par Orange Money. Pour Orange Madagascar, il s'agit d'un coup d'accélérateur à son objectif de connecter les populations des zones rurales dans le cadre de son ambition de devenir le principal fournisseur de services numériques à Madagascar, tout en développant l'inclusion financière.

Partenaires de longue date

A noter qu'AMN Ltd exploite actuellement plus de 700 sites pour Orange en RDC et au Cameroun. Aujourd'hui, cette société va développer cette relation existante en incluant Orange Madagascar. Selon les informations, AMN Ltd construit, possède, exploite et entretient une infrastructure de réseau mobile, fournissant des services aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de niveau 1 en Afrique.

Le modèle de réseau en tant que service (NaaS) d'AMN permet aux ORM de niveau 1 d'étendre leur couverture réseau profondément dans les zones rurales, sans investissement en capital et sans risque d'exploitation. " Orange Madagascar poursuit ses investissements dans ses infrastructures de réseau pour mieux couvrir les zones rurales, en phase avec le projet gouvernemental de désenclavement des zones rurales à Madagascar. Ce partenariat va permettre à Orange Madagascar d'offrir au plus grand nombre un accès à son réseau téléphonique, et vise à apporter les services de téléphonie mobile aux malgaches qui étaient jusque-là exclus du numérique. Ces 500 sites viennent s'ajouter aux 500 sites qui sont en train d'être déployés avec un autre partenaire d'Orange Madagascar ", a affirmé Frédéric Debord, Directeur Général d'Orange Madagascar.

D'après ses explications, chaque site sera connecté au réseau Orange pour une durée minimale de 10 ans, fournissant les services 2G et 3G à plus de 500 communautés auparavant non connectées. Cela permettra d'apporter des avantages sociaux, économiques et éducatifs à la population. Selon son CEO, AMN prévoit de mettre les premiers sites en marche dès cette année.