Madagascar: Infrastructures scolaires - L'EPP Alasora fait peau neuve

La première école publique construite dans la commune d'Alasora est entièrement réhabilitée. Le bâtiment était dans un état de délabrement avancé et les mobiliers scolaires étaient vétustes et inutilisables.

Défi relevé

La vétusté de l'Ecole primaire publique (EPP) Alasora n'est plus qu'une légende. Cet établissement construit en 1906 a été totalement rénové et repeint. Par ailleurs , 73 tables-bancs sont offerts pour équiper les salles de classes réhabilitées dont 48 par le ministère de l'Education nationale (MEN) et 25 par l'association AFF (Andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana).

Désormais, les 164 élèves de cette école ne seront plus contraints de trouver un endroit où s'abriter lorsqu'il pleut ou s'inquiéter de leur sort durant les périodes cycloniques. " Le délabrement de cette école encourage les parents à transférer leurs progénitures dans un autre établissement pour leur sécurité. Mais grâce à cette infrastructure aux normes , nous espérons qu'ils retourneront sur les bancs de notre école pour la prochaine année scolaire . Cette initiative contribuera surement à l'amélioration de l'environnement scolaire des élèves", selonla directrice de l'EPP Alasora, Nivoarison Marie Larissa lors de l'inauguration de cet établissement hier.

3P

Cette initiative résulte d'un partenariat public- privé entre le MEN, la fondation AXIAN, le groupe Telma et l'AFF. La réhabilitation de l'EPP Alasora figure également dans le cadre de la mise en œuvre du programme " sekoly Telma " créé en 2015 par la Fondation AXIAN. Ce programme compte en ce moment plus de 100 écoles construites et réhabilitées dans les 23 régions dont celle d'Alasora en est le 108ème , selon Kanto Ravelojaona , responsable en communication de la fondation AXIAN.

Elle a aussi indiqué dans la foulée que plus de 28 000 élèves sont actuellement scolarisés auprès de ces établissements scolaires." L'accès universel à l'éducation de base à Madagascar est notre objectif. C'est dans cette optique que ce programme met en œuvre la construction ou la réhabilitation des infrastructures scolaires dans les zones rurales ou enclavées du pays ", renchérit-elle. " Sekoly Telma " s'attache également à améliorer les conditions d'enseignement grâce à la mise à disposition de mobiliers scolaires de qualité et de soutien scolaire via les partenaires.