Cote d'Ivoire: Gestion des infrastructures sportives - Le modèle du CSCTICAO présenté aux étudiants de l'INJS

Allah Yao François, ex-directeur de cabinet du ministre des Sports qui pilote le Conseil national du sport (Conas) a conduit, lundi, une forte délégation d'étudiants de l'Institut national de la jeunesse et du sport (Injs) au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao).

Étudiants en master, option gestion des infrastructures sportives, ils étaient venus s'imprégner du modèle du centre offert par la Corée à la Côte d'Ivoire. Un modèle unique, au regard de l'accord-cadre qui détermine le statut juridique et institutionnel du centre, c'est-à-dire sa modalité de gestion.

Après une visite des lieux qui a permis aux visiteurs de se faire une idée des investissements coréens et de l'importance des lieux, M. Kognot Angelot, directeur général du centre leur a fait l'historique du centre. Il s'agit, selon lui, d'un rêve de l'ancien ministre de l'Administration du territoire, le préfet hors grade, Bamba Cheick Daniel.

Dès son élection à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, il a voulu bâtir un dojang digne de ce nom. Il a soumis son idée aux Coréens par le biais de l'Agence internationale de coopération coréenne (Koica). " Ces derniers ont trouvé son idée géniale et ensemble, ils ont trouvé la formule en lui donnant un caractère multifonctionnel ", a expliqué M. Kognot, le jeune patron du centre recruté après un appel à candidatures. Il était entouré de ses proches collaborateurs, dont le responsable de l'exploitation, Joël Siagbé, et Anzoumana Siaka chargé de la promotion du centre et développement du Taekwondo.

Les étudiants qui ont pu voir la salle multimédia, la bibliothèque, le gymnase pouvant accueillir entre 1 200 et 2 000 personnes, la salle de conférences, etc., ont poussé un peu plus loin leur curiosité. Ils ont cherché à comprendre le fonctionnement d'un tel édifice, sa rentabilité, etc. Des questions en rapport avec le métier qu'ils ont choisi d'embrasser après leur formation.

Le Cscticao, faut-il le rappeler, est le fruit de la coopération ivoiro-coréenne et se veut un centre d'innovation, de créativité, d'intégration. Aussi la direction générale a-t-elle mis en place des outils modernes de gestion qu'elle a présentés aux étudiants. En tout cas, pour Kognot Angelot, cette visite des étudiants dans les locaux du Cscticao devrait leur permettre de faire la connexion entre la théorie qu'ils apprennent à l'école et la pratique sur le terrain.

" Nous leur donnons juste du " rêve " pour qu'ils puissent être fiers et continuer à développer leurs potentialités en matière de gestion des infrastructures sportives ", a indiqué Kognot.

Pour M. Allah Yao, nouveau secrétaire général du Conas, cette visite " s'inscrit dans le cadre de la formation des étudiants en master 1 en management des infrastructures sportives. Aujourd'hui, les infrastructures sont au centre de la politique nationale des sports puisque pour tout développement de la pratique sportive, il faut des lieux atypiques. Et donc nous avons jugé opportun d'amener ces étudiants à comprendre l'importance du choix qu'ils ont fait qui entre dans la ligne droite de la politique nationale des sports en Côte d'Ivoire, surtout à un moment où l'État a engagé des ressources énormes pour la construction et la réalisation des infrastructures sportives ", a-t-il confié.