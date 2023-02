Sénégal: En visite dans la commune de la Patte d'Oie - Ousmane Sonko annonce le premier atelier du REELS

En visite dans la commune de la de Patte d'Oie hier, jeudi 9 février, le leader de Pastef Ousmane Sonko par ailleurs président du Réseau des élus locaux du Sénégal (Reels) a annoncé la tenue à partir du 1er mars prochain du premier atelier de cette instance qui regroupe des élus de la coalition Yewwi askan wi (opposition). Il faut souligner que ce déplacement a été marqué par l'intervention de la police qui a fait usage des grenades lacrymogènes pour disperser les foules de militants et autres curieux.

Le maire de la ville de Ziguinchor poursuit ses visites de courtoisie auprès de ses collègues maires de la coalition Yewwi askan wi dans le département de Dakar. Après les communes des Parcelles assainies et de Fass Gueule Tapée et de Colobane, c'était au tour de Patte d'Oie d'accueillir le leader de Pastef hier, jeudi 9 février pour une visite qui s'est soldée par l'intervention musclée des éléments de Police fortement déployés aux alentours de l'hôtel communal où devait se tenir la rencontre entre Ousmane Sonko et son collègue maire de ladite commune, par ailleurs présidente des femmes de Pastef.

Accueilli par une forte mobilisation de ses militants et autres curieux qui se sont mobilisés tout autour de la mairie, le leader de Pastef a mis à contribution cette rencontre pour présenter à la mairesse Maïmouna Dièye le projet de coopération des mairies du Sénégal du Réseau des élus locaux du Sénégal (Reels) dont il est le président. Sous ce rapport, il a annoncé la tenue à partir du 1er mars prochain du premier atelier du REELS dont la création continue selon lui "de déranger la majorité présidentielle".

" Le 1er mars, nous organiserons le premier atelier du REELS dont les termes de référence s'articulent autour des mécanismes qui seront mis en place pour consolider la coopération interne et aussi la gestion de chaque maire ", a-t-il expliqué tout en prônant un nouveau mode de gestion des collectivités territoriales. " Nous devons gouverner par l'exemple. Les impôts récoltés doivent être reversés au sein de la population.

Le second point, c'est de renverser la tendance de la structure de nos budgets. Les mairies ne sont pas des centres d'œuvres sociales. Il nous faut montrer une autre façon de gérer les communes... ". Loin de s'en tenir-là, le leader de Pastef a également profité de cette rencontre avec sa collègue pour lancer un appel à tous les élus de la coalition Yewwi Askan wi " à ne pas déroger à la règle" dans le cadre de leur gestion. " Je m'adresse aux maires de Yewwi : celui qui serait coincé par un rapport nous trahirait. Nous aurons un plan de travail au sein de ce réseau dans le cadre d'une coopération décentralisée ".

La police s'invite à la visite à coup de grenades lacrymogènes

Fortement déployés aux alentours de l'hôtel communal avec un impressionnant dispositif roulant anti-émeute (dragon et autres véhicules blindés), des éléments du Groupement mobile d'intervention (Gmi) de la Police nationale armés de boucliers, de matraques et de grenades lacrymogènes se sont invités à leur manière à cette visite du leader de Pastef. En effet, peu après la déclaration des deux responsables du Pastef, la Police est intervenue pour disperser à coup de grenades lacrymogènes la foule impressionnante qui suivait le cortège se rendant au domicile de la mairesse de la Patte-d'Oie, Maimouna Dièye.

Un des policiers s'est blessé à la main en maniant une grenade lacrymogène. Du côté des responsables de Pastef, on fait également état de blessés parmi les militants. Très remonté contre cette réaction musclée de la Police, le maire de Ziguinchor a dénoncé les tentatives d'intimidation du ministre de l'Intérieur qui le fait suivre partout où il va par la police. " L'intimidation du ministre de l'Intérieur en mettant la police derrière moi, n'est que peine perdue. Ces éléments des forces de l'ordre devraient être envoyés à la trousse des délinquants qui sèment la terreur dans les quartiers. Vouloir me suivre n'est que peine perdue et ils se lasseront parce que je poursuivrais ces visites dans les autres mairies qui sont plus de 70 collectivités territoriales ", a-t-il prévenu.