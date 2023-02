Algérie: APN - M. Merad présente un exposé sur la gestion des écoles primaires devant la commission spécialisée

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad, a présenté jeudi, devant la commission de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur la gestion des écoles primaires.

A cette occasion, M. Merad a précisé que son secteur avait entamé "l'élaboration d'un projet de texte réglementaire prévoyant la création d'établissements publics des œuvres scolaires" pour "mettre en œuvre une stratégie nationale unifiée, intégrée et homogène en matière de gestion des structures et œuvres scolaires dans le cycle primaire".

A ce titre et en application des instructions du Président de la République, il a été procédé à l'installation, au niveau des Services du Premier ministre, d'"un groupe de travail regroupant tous les secteurs concernés : Education, Finances, Solidarité et Emploi" en vue d'"étudier en profondeur la faisabilité et l'impact de cet établissement, notamment quant à sa nature juridique et son incidence financière, pour soumettre au gouvernement un texte intégré et homogène", a fait savoir le ministre.

Merad a, par ailleurs, indiqué qu'outre les programmes étatiques d'équipement, qui prévoient la réalisation d'établissements d'enseignement dans les trois cycles, "l'Etat alloue annuellement des crédits budgétaires de 15,25 milliards de dinars pour couvrir les salaires des gardiens et des agents d'hygiène et d'entretien des écoles primaires", en plus des contributions des collectivités locales, "estimées, en 2021 et 2022, à 28,58 milliards de dinars".

Qui plus est, ajoute le ministre, la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales contribue à la prise en charge des frais d'entretien et de rénovation des écoles et des frais d'entretien et de location des bus de transport scolaire, a poursuivi le ministre.

Evoquant la gestion des cantines scolaires, le ministre a fait état de résultats positifs obtenus notamment avec l'ouverture graduelle de près de 98% des cantines au niveau national".

L'apport de l'Etat en matière de prise en charge de la restauration scolaire a été revu à la hausse passant de 27 mds DA en 2022 à 40 mds DA dans le cadre de la loi des Finances 2023.

Pour ce qui est du transport scolaire, le ministre a rappelé qu'"à l'occasion de la rentrée scolaire, 17.089 bus ont été affectés dont 11.029 relevant du parc des communes et 6.060 autres loués à des particuliers".

"En dépit de tous les efforts consentis dans ce sens, il reste des besoins à couvrir en matière de transport scolaire, compte tenu du nombre croissant des élèves des trois cycles", a-t-il constaté, relevant "le manque de chauffeurs qualifiés dans cette catégorie de permis et la difficulté de les recruter".

Concernant les ressources humaines, M. Merad a précisé que les communes connaissaient actuellement "deux opérations qualitatives qui permettront de couvrir les besoins en la matière, à savoir l'intégration des bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et l'intégration sociale des diplômés, outre le transfert des contrats des personnes bénéficiaires du dispositif des activités d'insertion sociale.