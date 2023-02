Madagascar: " Tantara vato " - Moyen d'expression des jeunes filles

C'était le Mercredi 8 février 2023 de l' après-midi, les écoliers n'ont pas classe. Vers 14 heures, la petite Michelle tape deux petites pierres entre elles, ce ne sont pas des silex, ce sont des cailloux.

Elle tape en racontant une histoire de famille nucléaire. En fait, la petite fille de 4 ans fait parler les quatre cailloux, qui sont le père (un cailloux assez gros), la mère (une pierre lisse) , et les deux enfants (deux caillouasses). Michelle reprend les discussions de ses parents. Les problèmes pécuniaires, la joie, et la frustration de sa famille. Si les enfants ne parlent pas pendant que les grandes personnes discutent, dans le "tantara vato", les enfants s'expriment. " C'est une occasion pour l'enfant de dire tout ce qu'elle subit. Elle prend la parole. Elle s'exprime ", a rapporté Rota Soamiadana, une passionnée des jeux traditionnels. En effet, ces pierres sont les hauts-parleurs des petites filles. En général, ça se joue derrière la maison, souvent à proximité de la chambre des parents.

En sachant que les parents font la sieste, la jeune fille y installe ses figurines en pierre et se met à raconter l'histoire inspirée de sa vie quotidienne. " Comment veux-tu qu'on achète ce genre de choses alors qu'on a pas suffisamment d'argent ? joue Fitahiana en changeant sa voix, imitant celle de son père, le gros cailloux à la main gauche, qui tape sur une pierre taillée représentant la mère de famille. Celle-ci répond d'une manière douce mais ironique, tu consommes de l'alcool matin, midi et soir. Comment veux-tu que l'argent reste dans ton porte-monnaie ? ". Ensuite, les enfants ont leurs mots à dire " Nous voulons des jouets, une bicyclette. . . ", dit la petite Michelle en entrechoquant les deux caillouasses.

Moyens de revendications

C'est par le biais "tantara vato" que les fillettes transmettent leurs messages aux parents attentifs, en espérant de changer la situation dans la demeure. " Ce n'est pas par hasard si ce jeu existe depuis, et existe encore de nos jours. Les parents savent où leurs enfants veulent en venir. Mais souvent, ils font la sourde oreille en disant ce n'est qu'un jeu d'enfants. Alors que c'est à ce moment-là qu'il faut les écouter, parce que ces histoires viennent non seulement d'une pure inspiration, mais représente également une requête! Négliger le tantara vato, c'est aussi mettre de côté l'enfant qui en est le réalisateur ", a avancé la pédiatre, Hantra Raherinandrasana. Selon les passionnés des jeux traditionnels, les filles entre 4 et 15 ans jouent au "tantara vato". Le thème varie selon l'âge.

Plus les filles grandissent, plus la revendication prend de l'ampleur. Entre 4 et 12 ans, les enfants veulent des jouets en plastique, notamment de la dinette et une poupée. Une fois nubile, elle exige qu'elle ait droit à un petit ami. Dans la campagne, fief d'une société conservatrice, les filles ne doivent pas avoir un ami sans qu'il ait été présenté à la grande famille. Mais, influencées par la mentalité citadine, les nubiles rurales cassent le schéma, considèrent que la coutume est à conjuguer au passé.

Dès lors, " tantara vato " sera un moyen de changer ce qui est figé. Cependant, jusqu'ici, bien que la réclamation se fasse entendre à travers les cailloux, les destins ne sont pas tout ouïe à ce que les futures réalisatrices racontent. Sous un autre angle, " tantara vato " demande une inspiration, de la créativité, et fait comprendre la réalité dans une famille.

Toutefois, le jeu dévoile les secrets de la maison. Si les voisins veulent savoir comment vivent les gens d'à côté, ils tendent l'oreille lors de la séance du " tantara Vato", ils en connaîtront les moindre détails. En somme, les jeux d'enfants reflètent la vie quotidienne. Les parents devraient surveiller non seulement les cahiers de leçons mais aussi tendre l'oreille lorsque leurs progénitures arrangent timidement les faits !