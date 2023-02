Madagascar: AP-COI - Préparation de la réunion de la Conférence des présidents au menu

Après la rencontre qui s'est déroulée le 9 novembre dernier, le comité d'administration de l'association parlementaire de la Commission de l'océan Indien est réuni, depuis hier, à l'hôtel Le Louvre Antaninarenina.

L'événement a été lancé officiellement par le secrétaire général de la Commission, Vêlayoudom Marimoutou, avec la présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, et le ministre des Affaires étrangères par intérim, le général Richard Rakotonirina. En effet, ce comité, qui comprend 3 parlementaires, le secrétaire général du Parlement qui compose la COI et l'équipe du secrétaire général de la COI, examinera spécifiquement la réforme et l'amélioration du statut et le fonctionnement au sein de l'organisation, les tâches à accomplir et la stratégie pour y parvenir, et la préparation de la réunion de la Conférence des présidents, durant cette réunion.

Mise sur pied en 1997 pour créer un lien démocratique entre les États membres de la COI et renforcer la solidarité en faveur du développement régional, l'AP-COI a été redynamisée avec le soutien du projet Gouvernance, paix et stabilité de la COI financé par l'Agence française de développement, le 9 novembre dernier. Même si elle ambitionne d'apporter ses contributions réflexives et en actions pour la gouvernance, la consolidation de l'État de droit et aussi pour le développement de l'Indianocéanie, des réalisations concrètes sont attendues de sa part. Elle s'est engagée, néanmoins, à soutenir Madagascar dans le processus électoral comme elle a déjà fait lors des précédents scrutins.