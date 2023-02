Madagascar: Ski Alpin / Mondiaux 2023 - Mathieu Neumuller et Mia Clerc représentent Madagascar

Deux portes fanions malgaches représenteront Madagascar au Championnat du monde de Ski Alpin les 15 et 16 février à Courchevel et Méribel en France. Après les JO 2022, les deux skieurs se réunissent de nouveau pour défendre l'honneur du pays.

Deux skieurs malgaches en l'occurrence Mathieu Neumuller et Mialitiana Clerc seront en lice aux Championnats du Monde de ski alpin. La compétition a débuté ce 6 février et ne prendra fin que le 20 février à Courchevel et à Méribel en France. Nos portes fanions profitent de cette première semaine pour continuer leur préparation au maximum. Mia Clerc entrera en action le 15 février sur la piste de Méribel, tandis que Mathieu prendra son départ le 16 février à Courchevel le Praz. Mia et Mathieu ont de nouvelles occasions de défendre les couleurs malgaches dans cette joute internationale après les Jeux olympiques d'hiver de Beijing en Chine l'an dernier. Mia Clerc est habituée à participer aux grands évènements majeurs.

Elle était au 40e rang en slalom et à la 50e place en slalom géant lors de sa première participation au mondial en 2019. Quant à Mathieu, c'est la première fois de sa carrière qu'il participe au Championnat du monde de ski. Il a pour objectif de passer les qualifications. " Je me sens prêt à défendre les couleurs de Madagascar ce jeudi 16 février pour la qualification de Courchevel. Ça ne va pas être facile, mais je ferai tout ce qui est possible. La piste va être glacée, le tracé va être très long, j'ai un petit peu d'appréhension, mais j'ai une excitation énorme qui me donne envie d'y aller ", a-t-il déclaré.

Super motivé

Pour lui, la préparation a été assez compliquée car il vient de commencer sa première année d'université. Il doit pouvoir combiner le sport et les études en même temps. Pourtant, il est très motivé et entame des entraînements très souvent. " Je n'ai pas pris un jour de repos depuis décembre, car je veux être préparé au mieux pour défendre l'honneur du pays ", a-t-il ajouté. Selon m ses explications, les Jeux Olympiques sont des courses plus prestigieuses, tandis que les championnats du monde sont des courses de très haut niveau.

" Si j'y arrive à cette qualification, ce sera un exploit pour moi, pour la Fédération malgache de ski et pour tout le pays. Mais cette compétition est moins accessible. Ça va être un moment compliqué, marqué par une belle expérience. Mais je vais poser l'empreinte de Madagascar en plus dans cet événement mythique ", a conclu Mathieu. En effet, ces Championnats du monde en France se disputent avec six épreuves notamment la descente, le super-G, le slalom géant, le slalom, le combiné et le parallèle. Mia et Mathieu se disputeront sur l'épreuve slalom géant et slalom.