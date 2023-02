Madagascar: Beroroha - L'homme suspecté d'avoir tué sa femme est mort abattu par les militaires

Un drame tragique

Un père de famille, premier suspect dans le meurtre de sa femme a été tué par les militaires à Beroroha dans la commune Antanandava, dans la région Atsimo Andrefana, ce mercredi. Avisés des faits par les riverains, les militaires sur place se sont dépêchés sur les lieux pour intervenir. À leur arrivée au domicile, les forces de l'ordre ont découvert le corps sans vie d'une femme. Elle présentait des blessures au visage et partout sur le corps. Très vite, l'époux de la victime a été interpellé.

Ce n'était malheureusement pas la première fois que cet homme battait son épouse selon une source concordante. Les voisins étaient déjà intervenus pour des problèmes de voisinage et des faits de violences dont les plus récents datent d'une dizaine de jours. Soupçonné d'avoir tué son épouse à cause d'une dispute de couple, l'homme s'est montré agressif durant son arrestation et a même voulu s'emparer d'une arme des forces de l'ordre. L'arrestation a été musclée, obligeant les militaires à user de leurs armes. L'homme a été touché par les balles des militaires et est décédé suite à ses blessures. Une enquête se poursuit activement afin de préserver les traces et les indices pour déterminer avec précision l'enchaînement des événements.