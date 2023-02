Angola: L'Angola est de plus en plus numérique - Ministre Mário Augusto

Cabinda (Angola) — Le pays devient de plus en plus numérique et moderne, a déclaré jeudi le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Augusto, lors de la présentation du système de câble sous-marin nord de l'Unitel, dans la province de Cabinda. .

Mário Augusto, qui s'exprimait lors de la présentation du système de câble sous-marin nord, inauguré le même jour, a également souligné qu'avec la connexion par câble, l'Angola sera plus uni de Cabinda à Cunene.

Selon le gouvernant, avec l'arrivée de ce câble à Cabinda et son interconnexion au réseau national de câbles à fibre optique, le pays se dirigera vers ce qui est l'objectif principal de chacun - la transformation de l'Angola en une plate-forme dans la région.

Il est également associé à ces systèmes, a déclaré le ministre, l'écosystème satellitaire, où le gouvernement a fait un gros investissement avec l'Angosat-2, et tout ce qui viendra du programme spatial national.

Le système, selon le responsable, rapproche le pays et les Angolais également, ce qui constitue un facteur important pour l'unité, l'économie et le contact entre les citoyens.

"L'Angola a un objectif en termes d'accompagnement de la modernisation de son économie, car nous comprenons que sa modernisation implique des infrastructures robustes qui répondent à ce qui est le plus nécessaire et qui existe dans le monde extérieur", a déclaré le gestionnaire.

De cette façon, a-t-il poursuivi, " nous pourrons fournir des services de qualité à tous nos citoyens, en contribuant à l'amélioration des conditions sociales et de vie, car après tout, c'est notre objectif ".

Il a souligné que les télécommunications jouent un rôle très important dans l'amélioration des conditions sociales et de vie

Il a également souligné que les communications jouent un rôle très important dans cette aspiration, " pour cette raison, nous transformons nos télécommunications en une plate-forme africaine, c'est pourquoi elle est un instrument, tant de la part du gouvernement que des entreprises, dans lequel l'Unitel occupe une place de choix.

"Le secteur continue de travailler sur l'interconnexion avec les pays voisins et, dans ce contexte, il a déjà des connexions vers la Namibie et la RDC et atteindra bientôt Kigali/Rwanda et aussi la République du Congo, en tenant compte que l'infrastructure qui est arrivée à Cabinda sera une contribution à l'écosystème qui est en cours d'installation dans le pays ", a indiqué le ministre.

Le câble sous-marin nord de l'Unitel, inauguré jeudi à Cabinda, étend le réseau national de fibre optique de l'entreprise à toutes les provinces.

À Cabinda, l'investissement permettra la fourniture de services de télécommunications mobiles ou fixes à haut débit, de meilleure qualité, à la population, aux institutions de l'État, aux entreprises publiques et privées et à d'autres institutions.