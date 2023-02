Angola: Lunda Sul a l'intention d'être le plus grand producteur de riz de l'Est

La province de Lunda Sul veut être l'un des plus grands producteurs de riz de la région orientale du pays, ce qui conduit le Gouvernorat local à s'engager de plus en plus à augmenter les hectares pour sa production, a déclaré jeudi le gouverneur de la province, Daniel Petit enfant.

S'adressant à l'ANGOP, le gouvernant a indiqué que dans le passé, la province était déjà un grenier à riz et qu'avec la mise en œuvre du PLANAGRÃO - Plan national de promotion de la production céréalière, elle renforcera efficacement la production basée sur l'agriculture familiale.

Daniel Neto a également informé que Lunda Sul recevait de nombreux investisseurs intéressés par la culture de céréales et, a-t-il souligné, avec les mesures qui sont prises, ils espèrent redevenir l'un des principaux producteurs.

Pour le succès dudit plan, a-t-il dit, le gouvernorat de Lunda Sul travaille à la préparation des terrains, à distribuer aux investisseurs potentiels, ainsi qu'avec le ministère de l'Agriculture et de l'Économie, afin de structurer ceux qui seront les zones où le PLANAGRÃO peut être mis en œuvre.

Daniel Neto a souligné que, indépendamment du PLANAGRÃO, la population elle-même a déjà cultivé du riz en quantités considérables, dans les communes de Chiluange et Cassai Sul, (municipalités de Muconda et Dala), respectivement, avec une production acceptable réalisée par l'agriculture familiale et manuellement.

Il a révélé que le Gouvernement installera prochainement une usine de décorticage du riz dans l'une de ces communes productrices, dans le but d'inciter de plus en plus de paysans à produire la céréale et aussi d'améliorer leur alimentation.

Il a fait savoir que pour la campagne agricole 2022/2023 en cours, la province a reçu 200 tonnes de semences de riz du ministère de l'Agriculture, qui ont été distribuées dans les quatre municipalités.

Daniel Neto a reconnu que les défis pour la production de riz sont énormes, mais s'est dit confiant que lors de la prochaine récolte, les quantités seront plus importantes, compte tenu de la disponibilité de ses producteurs.

Au cours de la campagne agricole 2021/2022, 170 hectares ont été préparés et 180 tonnes de céréales devaient être récoltées.

Lunda Sul compte trois municipalités à fort potentiel de production de riz, notamment Saurimo, Muconda et Dala, qui ont, dans l'ensemble, une extension totale de 29 000 hectares pour la culture de la céréale.

Pour la campagne agricole 2022/2023 en cours, 2 541 hectares sont prévus pour la production de riz au niveau de l'agriculture familiale, en attendant un rendement de 2 795 tonnes de grain.