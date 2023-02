Angola: Des nouveaux soldats prêtent allégeance à la Patrie

Chicala — Les nouveaux soldats de l'Armée ont prêté serment d'allégeance à la patrie à la fin, jeudi, du 20e cours militaire de base, au Centre d'instruction des troupes " Heróis de Kangamba ", dans la municipalité de Chicala-Colohanga, province de Huambo.

La cérémonie de clôture du cours, qui a duré 45 jours, a été présidée par le commandant de l'armée, le général João Serafim Kiteculo, en présence des autorités de la municipalité de Chicala-Cholohanga, des officiers généraux et supérieurs, chefs des divisions des armes et des services de la Région militaire du Centre et des membres de la famille des nouveaux soldats.

Parmi le contenu pratique et théorique du cours militaire, se distinguent les techniques de combat, le génie militaire, l'éducation militaire morale et civique, l'ordre unique, la justice et la discipline, les règles de salut, les honneurs militaires et la topographie militaire.

S'exprimant lors de la cérémonie, le commandant de l'armée, le général João Serafim Kiteculo, a déclaré que le processus d'instruction militaire de base pour les nouvelles troupes fait partie d'un ensemble de stratégies visant à répondre aux défis de la restructuration et de la modernisation des Forces armées angolaises (FAA).

Cette stratégie, a-t-il dit, vise à fournir aux trois branches des FAA et, surtout, à l'armée, des éléments techniques et tactiques, afin de répondre à toute situation qui indique la déstabilisation du territoire angolais.

Selon le responsable militaire, pour que les FAA jouent leur véritable rôle, il est important qu'elles disposent d'éléments dûment formés et équipés avec intégrité, c'est-à-dire dépourvus d'idées cupides et destructrices de la doctrine et des règlements militaires.

Le général João Serafim Kiteculo a fait appel à la nécessité pour les militaires de maintenir en permanence les principes qui guident la vie militaire, tels que le sauvetage des valeurs civiques, morales et patriotiques, l'utilisation correcte des uniformes et des réseaux sociaux, afin de renforcer la discipline et la bonne image de l'organe de défense nationale.

Il a appelé les nouvelles troupes à être soumises au respect scrupuleux des principes de la vie militaire, en mettant l'accent sur la hiérarchie, la discipline militaire et le commandement unique, instruments par lesquels il est possible de se conformer aux directives émises par les supérieurs.

Il a ajouté la nécessité de maintenir, en toutes circonstances, une stricte impartialité politique, conformément à l'engagement envers la Nation, ainsi que de ne pas confondre la corporation militaire avec un travail, en y entrant avec des idées préconçues d'immédiateté, de matérialisme et de consumérisme.

"Avec ces qualités, il sera possible de répondre aux défis du présent et de l'avenir, de garantir la défense de la souveraineté et de l'indépendance nationale, avec la garantie de la liberté et de la sécurité de la population contre les agressions et autres types de menaces internes et externes, ainsi que le développement de missions de diverses natures pour le bien de la Nation", a-t-il indiqué.

A l'occasion, il a fait savoir que les nouveaux soldats seront placés dans diverses unités militaires de l'Armée, où ils devront mettre en pratique les connaissances acquises, en supposant que seule une troupe dûment préparée sera en mesure de remplir les tâches qui lui sont confiées.

De cette façon, a-t-il poursuivi, ce corps militaire sera davantage renforcé et rajeuni d'idées nouvelles, à en juger par les transformations constantes que subit la société.