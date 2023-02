Angola: Le barrage de Luachimo produit déjà de l'énergie

Dundo (Angola) — Le barrage hydroélectrique de Luachimo, dans la province de Lunda Norte, produit déjà 17 des 34 mégawatts prévus, a déclaré ce vendredi le directeur du projet de réhabilitation et d'extension du barrage, Joaquim Garcia.

Le responsable a fourni cette information en marge de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, aux projets du secteur dans la province de Lunda Norte, notant que les 17 mégawatts assurent l'approvisionnement en énergie de la municipalité de Chitato.

Il a précisé que le projet, dont l'achèvement de l'installation de sa capacité maximale - 34 mégawatts, est prévu pour le troisième trimestre de cette année, a des travaux de génie civil à environ 97% de l'exécution physique.

À ce stade, selon Joaquim Garcia, les deux sous-stations, les raccordements électriques, les transformateurs, le canal d'adduction, la réhabilitation du barrage, le montage des vannes, la prise d'eau, le canal d'une longueur de 700 mètres et la charge sont déjà conclus.

Il a fait savoir que l'assemblage des deux autres groupes électrogènes, d'une capacité de production de 17 mégawatts d'énergie électrique, est actuellement en phase finale.

Assurent la réhabilitation du plus grand projet énergétique de l'est de l'Angola, environ 200 travailleurs, dont des Angolais et des étrangers.

D'une valeur de plus de 212 millions de dollars américains, via une ligne de crédit de la Chine, les travaux de réhabilitation et d'agrandissement du barrage, en cours depuis 2016, permettront d'augmenter la capacité énergétique de 8,4 à 34 mégawatts (MW), supérieure aux besoins locaux, soit environ 50 % de l'énergie produite doit rester en réserve.

Le projet comprend deux sous-stations électriques déjà conclues avec un réseau de transport de 60 kilovolts.

La mise en service de ce projet énergétique permettra l'expansion de l'énergie au profit de 186 000 habitants de la ville de Dundo et des municipalités de Cambulo et Lucapa, y compris les localités de Fucauma, Cassanguidi, Luxilo et Calonda.

En plus des raccordements domestiques, qui bénéficieront dans la première phase à plus de neuf mille familles, le projet prévoit une trentaine de raccordements industriels.

L'électricité dans la province de Lunda Norte est produite à partir de sources thermiques, en attendant l'achèvement des travaux d'extension du barrage hydroélectrique de Luachimo, qui fera passer sa capacité de production de 8 à 34 mégawatts.

Dans la municipalité de Chitato, deux centrales thermiques de 30 et 14 mégawatts sont en fonctionnement.

L'assemblage d'une nouvelle centrale thermique au gaz de 25 mégawatts dans la municipalité de Chitato est en voie d'achèvement.