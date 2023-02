Madagascar: Tennis / Championnat d'Afrique U18 - Miotisoa à un match d'un titre africain de double

Un match digne d'une finale de grand chelem. La paire formée par la Malgache Miotisoa Rasendra avec la Béninoise Gloriana Nahum s'est imposée en trois sets 6/4 2/6 10/8 devant les deux Égyptiennes super favorites du tournoi, qui évoluaient devant leur public, lors du match de demi-finale du double du championnat d'Afrique U18, qui se joue actuellement dans la capitale égyptienne. Ce championnat d'Afrique de tennis U18 se joue actuellement dans la capitale égyptienne et prendra fin le 11 février prochain sur le terrain de Smash sporting club du Caire.

" C'était un match très serré avec beaucoup de sang froid. La paire formée par Miotisoa Rasendra et Gloriana Nahum s'est montrée décisive sur les points importants, sans trembler, et elle a fait la différence avec détermination et confiance", confie Dina Razafimahatratra, coach de l'équipe nationale malgache, présente en Égypte. C'était un match de titan. Au premier set, Miotosoa Rasendra et sa consœur du double ont pris l'ascendant avec des balles bien placées à chaque retour du service de leurs adversaires. Avec de l'audace et de la détermination, elles ont réussi un break au bon moment et ont réussi à convertir au moment de conclure.

Âpre bataille

Au second set, les deux Égyptiennes, poussées par leur public, ont réussi à prendre le dessus pour breaker très tôt leurs vis-à-vis. Elles ont réussi à revenir dans la partie et elles ont égalisé à un set partout. En finale, Miotisoa Rasendra et Gloriana Nahum affronteront les deux Marocaines Malak El Allami et Aya El Aouni, têtes de série numéro un Le troisième set était déterminant car il ouvrait la voie vers la finale pour l'une des deux paires qui arriveraient à maîtriser son sang-froid et ses émotions. Dès l'entame du troisième set, Miotisoa Rasendra et Gloriana Nahum ont montré sur le terrain leur détermination à en finir avec la manière.

Dès le début, elles sont arrivées à étouffer d'entrée les deux Égyptiennes, et elles ont mené 9/5 au super tie-break. Poussées par leur public, les deux Égyptiennes sont revenues petit à petit dans le match et elles sont revenues à 9/8. C'était un match à quitte ou double, Miotisoa Rasendra et sa partenaire ont osé prendre l'initiative en tentant des coups audacieux et ça a fini par payer. Elles ont réussi à s'imposer sur le fil et elles ont gagné leur ticket pour la grande finale, après deux heures d'une âpre bataille. En finale, Miotisoa Rasendra et Gloriana Nahum affronteront Malak El Allami et Aya El Aouni sur le terrain du Smash sporting club du Caire. On leur souhaite de la réussite. Alefa Miotisoa Rasendra!