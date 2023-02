Madagascar: Football / CHAN - Les Barea primés et décorés

Quatre jours après le retour au pays des Barea, médaillés de bronze au championnat d'Afrique des nations en Algérie, le président de la République les a reçus hier au palais d'Iavoloha.

Après l'effort, le réconfort. Les vingt-quatre joueurs, ainsi que tout le staff, ont été primés et décorés. Ils étaient accompagnés de leurs familles et proches respectifs, du staff technique et médical, des présidents de leurs clubs d'origine, des représentants de la Fédération et des dirigeants de l'association des clubs de football élites de Madagascar (CFEM). Le coach Romuald Félix Rakotondrabe a pris en premier la parole en présentant les joueurs et tout le staff. "Le secret de notre résultat est le travail intensif, la cohésion et la solidarité" a réitéré le technicien.

Répondant aux questions des journalistes s'il est temps qu'il prenne les Barea A, "j'ai été nommé à la tête des Barea CHAN et mes responsabilités ont été bien définies... Chaque chose en son temps et il ne faut pas brûler les étapes ... et je tiens à souhaiter le succès aux Barea à la CAN". Cinq joueurs ont été exceptionnellement décorés commandeurs de l'ordre du mérite sportif.

D'abord les trois buteurs, Koloina Razafindranaivo, alias Rakool, avec trois réalisations et élu homme du match contre le Soudan, Toky Olivier Randriatsiferana, dit Tsiry, auteurs de deux buts et homme du match contre le Ghana, et Jean Yves Razafindrakoto, artisan du but en or de la victoire contre le Niger au match pour la troisième place.

Fierté de tous

Viennent deux autres récipiendaires, Arohasina "Dax" Andriamiarado, deux fois élu homme du match, et le gardien de but, Zakanirina Rakotoasimbola, dit Nina. Les dix-huit autres joueurs et le coach Romuald Rakotondrabe ont été décorés chevaliers de l'ordre national. Et le team manager Jocelyn Razafimamonjy, avec les huit membres du staff technique et le médical, ont été, quant à eux, élevés chevaliers de l'ordre du mérite. "Une équipe nationale qui porte haut les couleurs nationales mérite d'être décorée... Les Barea ont brillé grâce à leur solidarité et leur cohésion (... ) et ce qui nous a le plus touchés étaient les commentaires de leur match à la télévision, disant que les Barea étaient impressionnants et exceptionnels, ce qui nous a rendu vraiment fiers" a mentionné Andry Rajoelina dans son discours. Le ministre Tinoka Roberto a, pour sa part, souligné que "le sport malgache marque son territoire dans le continent africain. Les Barea ont séduit le monde entier à sa première participation au CHAN. Ce résultat n'a rien à avoir avec le hasard, c'est le fruit des efforts de l'équipe". Le président du CFEM, Henintsoa Rakotoharimanana a, de son côté, confié que son équipe tâchera d'améliorer encore plus l'organisation technique de l'OPL dans le but de pouvoir former plus tard une meilleure équipe nationale.