Tunisie: 13e édition des Foulées du Megara/Dimanche 19 Mars 2023 - Le devoir de performance

On ne se résout jamais à parler d'une manifestation sportive sans évoquer cette impression forte destinée à valoriser la culture de la performance et le sens de l'exploit. Les Foulées du Megra sont devenues un rendez-vous attractif et mobilisateur. Ce qu'elles ne cessent de laisser entrevoir retient de plus en plus l'attention. Il apporte la preuve que les organisateurs sont toujours déterminés à aller bien au-delà des choses ordinaires, bien au-delà de ce qui est permis. Le plus important dans tout cela est qu'ils ont suffisamment de moyens et d'arguments pour, d'une édition à l'autre, valoriser davantage cette manifestation sportive et lui donner une plus grande dimension.

La réussite dans ce genre d'épreuve ne se revendique pas, elle se mérite. Et c'est à travers cette dynamique que Riadh ben Zazia et son équipe envisagent la 13ème édition qui aura lieu dimanche, 19 mars 2023. Une nouvelle étape, des objectifs et des hommes pour viser plus haut, plus loin et plus fort. Telle est la philosophie des organisateurs : Une trilogie qui atteste cet élan qualitatif à travers lequel se revendiquent les Foulées du Megara et qui fait de cette manifestation un rendez-vous exceptionnel de la course aux pieds.

Il y a de ces organisateurs qui mènent leur " combat " de la manière la plus engagée et aussi la plus significative, ce qui attire les regards, mais ne détourne pas leur concentration sur les objectifs tracés. Alors, fidèles à leur réputation, les hommes qui veillent aux grains du côté des Foulées du Megara ont aujourd'hui le mérite d'avoir donné à la course aux pieds une plus dimension, mais aussi d'avoir revu les paramètres sportives en termes de certitudes, de convictions et de potentiel humain. D'une certaine culture d'accomplissement. De la durée et de la persévérance.

Incontestablement, l'évolution de cette manifestation résulte des effets conjugués d'inspirations sportives appropriées, de modalités et de stratégies bien pensées et de gestion bien réfléchie.

L'athlétisme, et le sport de façon générale, ne peuvent pas se passer de ce genre d'événement qui en fait assurément l'histoire, la diversité et la qualité.

Chaque édition des Foulées du Megara parle d'elle-même. Chaque fois c'est toujours un rendez-vous pour en découdre sur un somptueux parcours. Celui retenu pour la 23ème édition a une particularité à la fois sportive et culturelle. Il traverse en effet des sites classés au patrimoine international de l'Unesco. La Marsa, Carthage, Sidi Bousaid et Gammarth, autant de sites qui exhortent à la découverte et à la redécouverte des plus beaux monuments historiques et tableaux naturels de la Tunisie.

Les impératifs de chaque édition entraînent nécessairement la même mobilisation, les mêmes obligations, mais surtout la même passion auprès des organisateurs. Un état d'esprit à l'égard de la perfection. L'on n'insistera jamais assez sur le travail accompli depuis les Foulées du Megara avaient fait leur entrée dans le calendrier des marathons et de la course à pieds. Tout ce qui a été entrepris et accomplie constitue à juste titre une bonne matière à réflexion, un repère de bonne conduite. Tout ce qui reste à faire s'annonce encore plus important et devrait tracer la route vers de nouvelles réussites.

Deux formats de course sont programmés pour cette 13e édition: le semi-marathon dont le parcours s'étend sur 21.1 km et la Marsoise, course fun de 5 km à l'adresse du grand public. Les inscriptions en ligne ont déjà commencé sur le site www.lesfouléesdumegara.com. Et l'affluence est plus que jamais retentissante.