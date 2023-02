Tunisie: Baisse de 14% de la production nationale de pétrole brut en 2022

La production nationale de pétrole brut a baissé de 14 %, entre 2021 et 2022, à 1 656 kilotonnes (kt), révèle le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique publié le 9 février 2023, par l'Observatoire national de l'énergie et des mines. Selon ce rapport qui couvre toute l'année 2022, cette baisse a touché la plupart des principaux champs pétroliers dont Halk el Manzel, Baraka, Adam, El Borma, Cherouq, Hasdrubal, El Hajeb/Guebiba, M.L.D et Cercina. En contrepartie, les champs de Gherib, Franig, Bag, Tarfa et Sidi Marzouk ont connu une amélioration de la production.

Légère hausse de 0,4 % de la demande nationale de produits pétroliers

Pour ce qui est de la demande nationale de produits pétroliers, elle a connu entre 2021 et 2022, une légère hausse de 0,4 %, pour se situer à 4 552 kilotonnes d'équivalent pétrole (ktep). Cette augmentation est due principalement, aux mesures prises par le gouvernement en 2021, pour contenir la propagation de la pandémie de covid-19, explique l'Observatoire.

Elle a concerné l'essence (+4 %), le jet kérosène d'aviation (+66 %) et le Gaz de pétrole liquéfié (+1 %). Par contre, la demande du coke de pétrole a enregistré une baisse de 13 %. D'après le rapport, la structure de la consommation de produits pétroliers n'a pas connu de changement significatif entre 2021 et 2022, à l'exception de quelques produits notamment le jet dont sa part est passée de 3 % à 5 %.

D'autre part, la consommation de carburants routiers a enregistré une quasi-stabilité, entre 2021 et 2022, représentant 64 % de la consommation totale des produits pétroliers. La consommation de GPL a augmenté de 1 % entre 2021 et 2022. Pour ce qui est de la consommation de coke de pétrole qui est exclusivement utilisé par les cimenteries, elle a diminué de 13 % entre 2021 et 2022. En contrepartie, la consommation de jet aviation a enregistré une hausse importante de 66 % en 2022, par rapport à la même période de l'année précédente, et ce, suite à la relance des activités du secteur du transport aérien qui ont subi de plein fouet les répercussions de la pandémie du Coronavirus.