Ile Maurice: ICAC - Ces affaires qui traînent...

Lors de grosses saisies de drogue, il y a bien sûr le volet enquête policière, mais aussi le volet enquête de la commission anti-corruption (ICAC chargée de tout l'aspect blanchiment d'argent et trafic de drogue. Toutefois, de nombreuses affaires traînent toujours...

Il y a eu la saisie de 135 kg d'héroïne en mars 2017 dans des compresseurs au port. Le principal suspect, Navind Kistnah, avait intéressé, et intéresse toujours, les enquêteurs de l'ICAC, car l'affaire est toujours en cours. Ainsi en 2018, la commission anti-corruption s'était principalement penchée sur le volet financier, et les liens entre Navind Kistnah et certains protagonistes arrêtés dans le sillage de l'enquête : le "karné laboutik" lié au détenu Peroomal Veeren avait aussi été mis en avant. Ce dernier était soupçonné d'être le commanditaire du trafic de drogue entre Maurice et l'Afrique du Sud, trafic qui avait été interrompu en mars 2017. En 2022, l'enquête n'avait toujours pas abouti. Il y a aussi en simultané l'affaire de reward money qu'a touché l'Anti Drud and Smuggling Unit + Ital (ADSU) dans ce cas qui est toujours entre les mains de l'ICAC.

Le 2 mai 2021, à la suite d'une perquisition sur un terrain à Pointe-aux-Canonniers, 296 kilos d'héroïne et de haschisch d'une valeur de Rs 3,4 milliards avaient été saisis. Huit suspects avaient été arrêtés par l'ADSU, soit les frères Ritesh et Niresh Gurroby, leur cousin Kishan Gurroby, le vigile Siwdanand Rawah, Kevin Joumont, Jean Lucandro Prudence (Gros Samuel), Geoffrey Kurson et Josue Joey Stephano Jean Baptiste. Quant à Nitesh Gurroby, il avait, lui, été arrêté pour blanchiment d'argent par l'ICAC. Si deux des bateaux des Gurroby avaient été saisis par la commission anti-corruption en 2022, le Thalassa 1 et le Thalassa 2 leur avaient été restitués. Mais on soutient que ce dossier est toujours en cours à l'ICAC.

Puis, il y a aussi l'affaire Brasse dont le bateau 20° Sud est toujours en examen à l'ICAC après sa saisie en mai 2016 chez un habitant de La-Gaulette qui avait déclaré que Mike Brasse avait rammené ce speed boat chez lui pour des réparations. L'ICAC avait appris que comme l'autre embarcation de Mike Brasse, l'Îlot Gabriel, était en panne à l'île de La Réunion, le skipper avait besoin d'un autre bateau en urgence, soit le 20° Sud, tout aussi équipé pour effectuer des voyages entre Maurice, La Réunion et Madagascar. À savoir que l'embarcation le 20° sud été évaluée à Rs 10 millions.

Dans le cas des 58 kg de drogue retrouvés au Morne et évalués à Rs 90 millions, un Audit Trail par l'ICAC sur les avoirs des sept suspects a été initié une semaine après leur arrestation et est toujours en cours. L'ICAC tente de déterminer si les biens de ces sept suspects ont été acquis légalement