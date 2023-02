Ile Maurice: Cauchemar à Flic-en-Flac

En ce début de semaine, c'est un véritable film d'horreur qui s'est déroulé sur notre belle plage de Flic en Flac.

Sept chiens et de nombreux oiseaux ont été assassinés avec un poison convulsivant. Ils sont morts dans d'atroces souffrances. Ces chiens, comme Lilly et Sofia, avaient un nom et étaient bien connus et chouchoutés par de nombreux bénévoles, des habitués de la plage et les vacanciers.

Des vacanciers témoignent de leur présence amicale, venant parfois s'installer sous les transats de ceux qui voulaient bien les accueillir. Ils étaient tous nourris, traités contre les parasites, soignés en cas de maladie ou d'accident et stérilisés pour éviter la prolifération. Ils ne gênaient vraiment personne et faisaient partie de la vie de la plage en contribuant aussi à empêcher d'autres chiens de venir s'installer sur leur territoire.

Maintenant, non seulement un crime atroce a eu lieu mais d'autres chiens errants vont venir prendre leur place. Pas encore stérilisés, ils vont se reproduire, pas encore soignés ils seront peut-être malades. Le résultat souhaité par ceux qui ont pensé se débarrasser d'un problème ne va pas se matérialiser. Au contraire, on ferait face maintenant à un problème plus important encore Quelle méconnaissance !

Nous pensions que le "catch and kill" était loin derrière nous pour se matérialiser en "catch, sterilize and release".

Nous espérons que les coupables seront punis sévèrement car la mort par convulsion est une longue et douloureuse agonie et les chiens sont morts d'épuisement et d'asphyxie à cause des contactions musculaires continues.

Certains chiens ont même été enterrés dans le sable sur la plage, preuve qu'il ne s 'agit pas d'un accident.

Les caméras de la rue et des hôtels devraient permettre à la police de trouver le ou les coupables. Les hôtels désignés par certains comme responsables de ces méfaits se doivent de collaborer à l'enquête afin de se disculper.

Nous souhaitons qu'il n'en soit rien, le tourisme hôtelier à Maurice risquerait d'en pâtir. L'investissement des hôtels dans la gestion des chiens errants grâce au "catch, sterilize and release" devrait devenir une priorité car le tourisme est en danger, les réseaux sociaux se chargeant de diffuser ce type d'information.