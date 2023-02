Angola: Le SJA considère Siona Casimiro comme défenseur de la liberté de presse dans le pays

Luanda — La journaliste Siona Casimiro a été l'une des grandes défenseures de la classe et de la liberté de presse dans le pays, a déclaré vendredi le secrétaire général de l'Union des journalistes angolais (SJA), Teixeira Cândido.

S'adressant à l'ANGOP, Teixeira Cândido a dit que Siona Casimiro défendait un journalisme indépendant, éthique et responsable et était l'un des ambassadeurs dua SJA dans les moments difficiles et d'une compréhension absolue du rôle du syndicat.

"Siona Casimiro a vécu dans la peau d'un ambassadeur du SJA et a toujours cherché à clarifier auprès de nombreux journalistes l'importance de ce grand noyau qu'est le syndicat", a-t-il souligné.

Pour lui, ce sont les grandes vertus qui peuvent être mises en évidence dans l'activité professionnelle de Siona Casimiro, qui, de par son héritage, mérite une place d'honneur dans la galerie des journalistes les plus sublimes que ce pays ait connus.

" Nous devons être reconnaissants pour l'apprentissage que nous avons eu et l'intransigeance avec laquelle il s'est battu pour le syndicat et pour la liberté de presse, mettant cela chez certains d'entre nous qui ont vécu très près pendant les presque 30 dernières années, donc il n'était pas seulement un simple fondateur du syndicat des journalistes angolais et même pas un ancien, mais un maître ", a-t-il souligné.

Teixeira Cândido a exprimé à la famille endeuillée "au nom des membres du SJA les plus profonds sentiments de regret pour le triste événement".

L'ancien directeur de l'information de l'ANGOP, Siona Casimiro, est décédée jeudi en France, des suites de maladie.

Le journaliste vétéran angolais a également été directeur du journal "O Apostolado", appartenant à l'Eglise catholique, et correspondant de l'Agence France Presse.

Au moment de sa mort, Siona Casimiro était liée au journal "O Apostolado" et à la Radio Ecclesia, où il écrivait une chronique hebdomadaire intitulée "Visão Jornalística".