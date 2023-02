Algérie: Prix du 1er novembre 1954 - Le ministre des Moudjahidine distingue les lauréats

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga a supervisé, jeudi à Alger, une cérémonie de remise des Prix aux lauréats de la 27e édition du Prix du 1er novembre 1954, placée cette année sous le thème "Histoire glorieuse, nouvelle ère".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Rebiga a mis en avant l'importance de ce concours, institué en vertu du décret présidentiel n 96-240, dans la préservation de la mémoire nationale et de l'histoire de la guerre de libération pour les générations futures, rappelant les divers thèmes du Concours, axés notamment sur l'audiovisuel, la recherche en histoire et la promotion des œuvres créatives et littéraires.

Il a cité, dans ce cadre, le film intitulé "El Sakia", produit par la tutelle, dont le premier coup de manivelle a été donné mercredi dernier par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit en compagnie du ministre tunisien de l'Intérieur et des Collectivités locales, à l'occasion du 65e anniversaire de la commémoration des massacres de Sakiet Sidi Youcef.

Le secteur des Moudjahidine poursuivra ses efforts visant à produire 15 œuvres audiovisuelles en vue d'ancrer les valeurs de la Révolution du 1 novembre chez les générations montantes, a souligné M. Rebiga, appelant les jeunes à servir et à être loyal envers le pays.

Le ministre a exprimé ses remerciements "au ministère de la Poste et des Télécommunications qui a contribué à l'organisation de cette cérémonie et a réuni toutes les conditions pour sa réussite à travers l'entreprise Algérie Télécom".

Pour sa part, le président de jury, Ali Tablit, a mis l'accent sur l'importance de ce concours visant à protéger l'histoire des gloires et la mémoire nationale, exprimant ses remerciements aux enseignants chercheurs et à toutes les entreprises ayant participé à la réussite de cette édition.

Le représentant de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a souligné au nom du secrétaire général de l'Organisation, la nécessité de réaliser des œuvres "exceptionnelles" sur l'histoire, appelant les jeunes à contribuer avec force à l'édification de l'Algérie nouvelle.

La cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, de membres du Gouvernement, de cadres, de personnalités nationales et du wali d'Alger, a été marquée par la distinction de plusieurs moudjahidine, dont le commandant Azzedine, le commandant Omar Sakhri et les moudjahidine Mohamed Boumenidra, Amar Chadli et la Moudjahida Ahmed Zaoui Yamina.

Dans la catégorie des films d'animation, Khaled Sassi a décroché le premier prix et Mohamed Tahar le deuxième.

Dans les portraits, le premier prix a été remis à Riad Benmehdi pour son œuvre dédiée à Chama Boufedji, le deuxième prix à Nour el Houda Abdelli pour son œuvre dédiée au Chahid Larbi Ben M'hidi et le troisième à Hicham el Mandheri pour son œuvre consacrée au Chahid Abbas Laghrour.

La cérémonie a également été ponctuée par la remise des prix aux lauréats des concours dédiés à l'audiovisuel et aux œuvres historiques.