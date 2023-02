Mali: Kalifa Coulibaly - L'attaquant malien rompt son contrat avec l'Etoile Rouge de Belgrade (officiel)

Kalifa Coulibaly est un joueur libre. Parti du FC Nantes cet été suite à la fin de son contrat avec le club français, l'attaquant malien avait signé à l'Etoile Rouge de Belgrade.

6 mois plus tard, 7 rencontres jouées et 1 but, Coulibaly est déjà libéré par le club serbe. Les deux parties ont mis fin à leur collaboration suite à une décison prise sur base d'un " consentement mutuel ", a communiqué l'Etoile Rouge de Belgrade.

Kalifa Coulibaly commence sa carrière professionnelle à l'AS Real Bamako avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2011. En 2013-2014, alors qu'il joue en équipe réserve au Paris Saint-Germain, il est sélectionné à deux reprises avec le Mali. Durant son séjour à Paris, il dispute 86 matchs pour 30 buts avec l'équipe réserve, mais n'aura jamais réussi à jouer pour l'équipe A. Arrivé en Belgique en 2014, il signe un contrat de deux ans avec le Sporting de Charleroi. Une saison plus tard, il signait à La Gantoise, où il marquera 25 buts et distillera 10 assists en 85 rencontres entre 2015 et 2017. Il découvrira également la Ligue des Champions avec les Gantois, qui rallieront les 8e de finales lors de la saison 2015-2016. Entre 2017 et 2022, il a évolué sous les couleurs du FC Nantes. Il a quitté les Canaris, l'été dernier.