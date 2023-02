Ghana: Athletic Bilbao - Iñaki Williams fier de son record

Inaki Williams (28 ans, 18 matchs et 5 buts en Liga cette saison) a raté le 29 janvier le match contre le Celta Vigo (1-0), mettant fin ainsi à sa sa série de 251 matchs consécutifs joués en Liga. Une petite déception, mais une grande fierté pour l'attaquant international ghanéen de l'Athletic Bilbao.

" Ce long voyage a été incroyable. Même dans mes plus grands rêves, je n'imaginais pas disputer ces 251 matchs en première division. Et par chance, je les ai joués tous à la suite. Sans me reposer et toujours avec la confiance des entraîneurs que j'ai pu avoir. J'ai aussi eu de la chance avec les blessures. Quand je me suis blessé, je n'ai pas pensé au record mais au fait que je ne pouvais plus faire ce que j'aimais le plus, ni aider mon équipe dans un match où elle avait besoin de moi, comme de tous. Après quelques jours, on m'a rappelé que le record était terminé ", a souligné le buteur ghanéen face aux journalistes.

" Ce qu'il me fallait maintenant, c'était me reposer. Mon corps a dit stop. Je dois m'arrêter et me remettre à 100%. C'est un record qui sera difficile à battre. Mais si ça arrive, je féliciterai celui qui y parvient. J'espère que ce sera un joueur de l'Athletic ou que ce soit mon frère. C'est un record qui me rend fier et heureux. Maintenant, je dois récupérer ", a rajouté le grand frère de Nico Williams.