Guinée: Le Représentant résident du PNUD en Guinée reçoit les membres du Réseau guinéen des Femmes Leaders Africaines

Le Représentant résident Monsieur Luc Grégoire entouré de Mme Safiatou Kaba, Chargée de programme autonomisation des femmes et Personnes Vulnérables, de Mlle Ines Djonzo, jeunes femmes africaines leaders, en appui au Cluster Transformation Économique et Développement Durable (TEDD) du PNUD, a reçu le Mardi 7 Février 2023, en audience les membres du Réseau des Femmes Leaders Africaines (AWLN Guinée) conduite par la Vice-présidente Mme Djenabou Saifon Diallo.

Ainsi, la rencontre avec le Représentant résident du PNUD et son Équipe a permis aux représentantes du Réseau, de faire une brève présentation des six (6) domaines d'interventions de l'organisation depuis son lancement officiel ainsi que les principales activités déjà réalisées, notamment l'élaboration des documents administratifs et juridiques de l'organisation, le Plan de Travail quinquennal avec l'appui de quelques partenaires, notamment le Système des Nations Unies et de mettre l'accent sur quelques initiatives ou projets prioritaires, que le réseau voudrait réaliser avec l'appui du PNUD, notamment sur des questions d'entrepreneuriat féminin à travers les chaînes des valeurs, sur les questions d'appui à la transition à travers le soutien du PNUD pour une participation efficace du Réseau au cadre de concertation inclusif et l'appui au processus électoral.

Après s'être réjouit de la tenue de cet entretien, M. Luc Joël Grégoire a commencé par présenter le mandat du PNUD et ses principaux axes d'intervention du PNUD et rappelé le rôle stratégique que joue le PNUD dans l'accompagnement du Gouvernement Guinéen, notamment en cette période de transition, en donnant des exemples d'initiatives innovantes, des projets pouvant efficacement contribuer à la transformation structurelles de la Guinée.

Puis, vue la vision du Réseau et son engagement à vouloir aider la Guinée, M. Luc Joël Grégoire, n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils utiles pouvant faciliter et aider le Réseau à atteindre ses objectifs, bien sûr avec l'appui du PNUD à travers l'élaboration et l'exécution de projets concrets. Selon lui, cette orientation pourrait faciliter l'engagement et la collaboration avec les deux entités (le PNUD et le Réseau) pour identifier des domaines clés, mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des projets dans l'intérêt supérieur de la Guinée et des Guinéens.

Et Mme Camara, est également revenus sur quelques actions prioritaires inscrites dans le PTA du PNUD en matière d'appui sur la prises en compte du genre dans différents domaines et les initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes en Guinée, avant d'exprimer sa disponibilité à poursuivre son soutien à l'endroit du Réseau.

Pour rappel : Le Réseau des femmes leaders africaines African Women Leaders Network (en Anglais), est une Organisation déjà implantée dans 30 pays en Afrique dont la Guinée et qui souhaite contribuer à l'émancipation et à l'accompagnement des femmes, notamment celles du monde rural. Chapitre guinéen du Réseau des Femmes Leaders Africaines ( African Women Leaders Network - AWLN) qui regroupe des femmes leaders venues de différentes organisations de la société civile guinéenne a été lancé, en Guinée le 06 juillet 2022, lors d'une cérémonie présidée par la Ministre de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables.

La Guinée est devenue depuis, le 30ème Pays membre de ce réseau des femmes pour la transformation du continent africain. Le Réseau AWLN est un mouvement innovateur de leadership des femmes créé le 02 juin 2017 à New York, avec le soutien conjoint de la commission de l'Union Africaine UA et de l'Organisation des Nations Unies à travers ONU Femmes. C'est aussi un cadre de référence des politiques et programmes de développement qui offre des opportunités pour réduire les inégalités et discriminations de genre.