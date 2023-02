Guinée: Guinée - Vers la construction d'un Pôle d'Innovation et de Technologie au sein l'Institut Supérieur de Technologie (IST) de Mamou

La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique du partenariat exemplaire entre le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation et le PNUD.

Les travaux de construction du Centre avancent à grands pas. La réalisation de ce Pôle technologique se situe dans le cadre de la mise en œuvre d'un Projet régional, appelé initiative " Timbuktoo " qui couvre 10 Pays dont la Guinée. Il est financé par le PNUD à hauteur de 847 000 dollars. Ce Centre sera officiellement inauguré en Avril prochain. Il permettra de développer les entreprises innovantes pour les jeunes et la création d'emploi.

Pour la première année, il y aura 15 incubateurs dans le domaine de la technologie alimentaire, technologie financière et électronique, de de mécanique industrielle et des arts créatifs et arts visuels. Ce matin, le Head of Expérimentation Accel Lab du PNUD, Mamadou Lamarane Barry et le Coordonnateur du Projet du INTEGRA qui avait déjà l'Institut d'un Fab Lab, sont repassés le Mercredi 8 Février 2023, voir le chantier et faire le point avec l'Ingénieur conseil et les responsables de l'Entreprise, chargée d'exécuter les travaux. Le Directeur de l'Institut de Mamou, Dr Hamidou Barry, présent sur chantier, remercie le PNUD pour cet accompagnement qui va faire de l'lST de Mamou, un Centre d'excellence technologique qui va booster les capacités créatives des jeunes étudiants.

L'objectif principal du projet " Timbuktoo " est de développer le capital humain productif des jeunes filles et jeunes garçons en leur offrant le cadre, les équipements et l'accompagnement adéquats pour partir de leurs idées d'innovations à des prototypes vérifiés et mis en avant sur le marché. Le Pôle d'Innovation et de Technologie est à la fois un espace physique et une culture créative dans lesquels les innovateurs potentiels issus des populations d'étudiants et de professeurs de l'université, toutes les disciplines confondues, et même des personnes extérieures à l'université, peuvent explorer leur talent inné de concepteur pour le développement de solutions, indépendamment de leur parcours académique.