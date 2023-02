Congo-Kinshasa: Transport routier - Marc Ekila crée un cadre de travail pour la gestion des embouteillages

Nul n'ignore que des embouteillages à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sont devenus un casse-tête pour les usagers de la route. Cette situation préoccupe au plus haut point le Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui en a fait mention lors du 80ème Conseil des ministres.

C'est dans ce cadre que le ministre intérimaire des Transports, Voies des Communication et Désenclavement Marc EKILA a créé un cadre de travail et de réflexion élargi aux représentants de la Police Nationale Congolaise (PNC), de la Commission Nationale de Prévention Routière (CNPR), du Groupe d'étude des transports (GET) et de la cour de cassation dans l'Objectif de renforcer l'autorité de l'Etat dans la circulation routière.

Le Colonel Kabamba de la PNC et l'inspecteur judiciaire de la Cour de Cassation Jean-Pierre Mpinga ont abondé dans le même sens sur le rôle qui sera le leur dans cette lutte contre les embouteillages.

L'absence des routes secondaires, la concentration des activités politiques et administratives au centre-ville, le non-respect du code de la route, les tracasseries routières ou encore la dégradation de certaines chaussées sont entre autres les causes profondes des embouteillages auxquelles Me Marc EKILA se propose de remédier.

Ce cadre de travail sera élargi aux conducteurs et autres usagers de la route pour des solutions structurelles durables.Jules Ntambwe